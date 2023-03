Avril Lavigne: una espontánea en topless interrumpe su último concierto

El regreso de Avril Lavigne a los escenarios casi es eclipsado por una espontánea. La artista canadiense eligió el escenario de la última edición de los Juno Awards, realizados el pasado lunes en Canadá, para su esperada vuelta al ruedo. No obstante, vivió un incómodo momento sobre el escenario.

La artista canadiense fue víctima de un incómodo momento durante la reciente edición de los Juno Awards, donde tras su actuación fue interrumpida por una desconocida manifestante que subió al escenario en topless, mientras la artista presentaba a AP Dhillon.

La mujer, que protestaba en contra del nuevo plan urbano que afectará a la reserva Greenbelt en Ontario, consiguió burlar todas las medidas de seguridad del evento y entró en escena semidesnuda y caminando tranquilamente por el escenario.

Al principio, Avril Lavigne la ignoró, mientras el director de la retransmisión hacía malabares para no enfocar con la cámara a la manifestante, que continuaba caminando tranquilamente por el escenario en topless como señal de protesta.

Sin embargo, unos instantes más tarde la intérprete de Complicated perdió la paciencia y estalló contra la espontánea: «Bájate del puto escenario, perra», le dijo muy molesta. Rápidamente el equipo de seguridad del evento sacó a la mujer del escenario.

Por otro lado, Avril Lavigne todas las entradas de su nueva gira. De hecho, tan sólo le faltaba hacer ‘sold out’ en la ciudad polaca de Lodz y Zúrich (Suiza) para completar la lista, y finalmente lo ha conseguido. Una primera parada que tendrá lugar el próximo 12 de abril en París.

Thanks to my amazing fans for voting for the TikTok Juno Fan Choice Award. This is my 10th Juno Award and 4th Fan Choice Award. Let’s keep rocking and cheers to the next 20 years!

