Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 9 de octubre: Manuela se queda sin salida y Alejo propone adelantar su boda con Luisa

En el capítulo 502, Enriqueta dejó volar su imaginación ante la idea de casarse con José Luis y compartió su plan con Braulio. Él se convirtió también en el principal apoyo de Manuela, que, superada por la situación, le confesó que no se siente capaz de contarle la verdad a su padre. Mientras tanto, Rosalía protagonizó un nuevo enfrentamiento con José Luis, un encontronazo que no pasó desapercibido y encendió las alarmas del duque, cada vez más atento a lo que sucede a su alrededor.

¿Qué pasará hoy, viernes 9 de octubre, en el capítulo 503 de ‘Valle Salvaje’?

La semana termina con la reacción que Manuela temía. Se queda sin salida ante la dura reacción de su padre. Después de varios días intentando aplazar la conversación y de buscar consuelo en Braulio, el último capítulo de la semana la obliga a afrontar las consecuencias.

Lo hace además en el peor momento para Alejo y Luisa. Ajenos a todo, él propone a Luisa adelantar su boda, sin saber lo que se mueve a su alrededor. Es un contraste llamativo: mientras Manuela se queda acorralada, la pareja a la que intentaba separar piensa ya en dar el paso definitivo.

Rosalía, desbordada por Rafael, se rompe con su hermana

Por su parte, Rosalía llega a un punto límite por lo que siente por Rafael y se rompe con su hermana. La relación entre ambos es cada vez más cercana, y tanto Lucas como María han terminado uniéndolos mucho, pese a los encontronazos con José Luis. La pregunta es qué decisión tomará ahora, y si lo ocurrido con José Luis esta semana pesará en ella.

Finalmente, Matilde le hace una pregunta comprometida a Genaro. Habrá que esperar a ver cómo reacciona.

Así se cierra la semana

El capítulo llega tras cuatro días en los que Manuela quedó descubierta, Enriqueta pasó de llamar locura al plan de Victoria y Mercedes a imaginarse ya como esposa de José Luis, y Hernando propuso a su amigo un nuevo golpe contra Rafael. Con todo ello, la serie protagonizada por Marco Pernas (Rafael), José Manuel Seda (José Luis), Sabela Arán (Victoria), Miren Arrieta (Mercedes), Mateo Jalón (Alejo), Emma Guilera (Bárbara), Loren Mairena (Luisa), Manuel Gareno (Braulio), Marta Tomasa (Enriqueta), Óscar Rabadán (don Hernando) y María Redondo (Matilde), entre otros, despide la semana con tramas abiertas para la siguiente.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que el golpe más duro del capítulo es el de Manuela, porque ya no tiene a quién echarle la culpa. Que Alejo proponga adelantar la boda justo ahora nos parece una imprudencia dramática: cuanto más cerca esté la fecha, más daño hará lo que se destape. Y en el caso de Rosalía, la ruptura con su hermana puede acabar siendo el primer paso hacia una decisión que cambie su vida y la de Rafael. Lo de Matilde con Genaro, en cambio, es la pregunta que más nos intriga: una cuestión incómoda a tiempo puede desmontar una versión que lleva días sosteniéndose.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, de lunes a viernes a partir de las 17:45 horas, en La 1.