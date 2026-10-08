Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 8 de octubre: Enriqueta se ilusiona con casarse con José Luis

El capítulo 501 de Valle Salvaje dejó a Manuela al descubierto, lo que la obliga a actuar en consecuencia. Enriqueta, por su parte, calificó de locura el plan de Victoria y Mercedes, que pasa por que ella se case con José Luis. En paralelo, Hernando propuso a su amigo un nuevo golpe contra Rafael. La jornada llegaba después de un capítulo 500 en el que Enriqueta mantuvo su chantaje: amenazaba con denunciar a Alejo por la muerte de Domingo si no asumían la deuda de José Luis, y Victoria y Mercedes respondieron con una oferta inesperada a cambio del dinero que exigía.

Capítulo 502: Enriqueta empieza a imaginarse la boda

Valle Salvaje emite hoy jueves su capítulo 502 en La 1 a las 17:40 horas, y también está disponible en Netflix. La que ayer veía el plan como un disparate hoy cambia de actitud: Enriqueta sigue dándole vueltas a la inesperada posibilidad de casarse con José Luis y deja volar su imaginación con un futuro que hasta hace muy poco parecía impensable. Comparte sus planes con Braulio, que se convierte en su confidente en esta trama. El giro no es menor: la propuesta nació como una manera de poner fin al chantaje, y que la propia Enriqueta empiece a verle ventajas puede cambiar el pulso que mantiene con Victoria y Mercedes, que hasta ahora llevaban la iniciativa.

Manuela no se atreve a contárselo a su padre

Braulio es también el principal apoyo de Manuela. Superada por la situación, ella busca consuelo en él y acaba confesándole que no se siente capaz de contarle la verdad a su padre. Tras haber quedado descubierta, el tiempo corre en su contra, y cada día que pasa sin dar el paso hace más probable que la verdad llegue por otra vía.

Rosalía y José Luis vuelven a chocar

Mientras tanto, Rosalía protagoniza un nuevo enfrentamiento con José Luis. El encontronazo no pasa desapercibido y termina encendiendo las alarmas del duque, cada vez más atento a lo que sucede a su alrededor. Es una trama que acumula tensión desde que José Luis acusó a su hijo de buscar a Adriana en ella. El episodio deja así tres frentes abiertos: Enriqueta ilusionándose con una boda inesperada; Manuela, atrapada por un secreto que no se atreve a confesar y Rosalía provocando nuevas dudas tras su choque con José Luis.

Lo que llega mañana: el viernes, capítulo 503

El capítulo de mañana, viernes 9 de octubre, cierra la semana con varios frentes abiertos. Manuela se queda sin salida ante la dura reacción de su padre, justo lo que temía. Ajenos a todo, Alejo propone a Luisa adelantar su boda, sin saber lo que se mueve a su alrededor. Y Rosalía, desbordada por lo que siente por Rafael, se rompe con su hermana.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM nos sorprende lo rápido que cambia Enriqueta de opinión: de llamar locura al plan a imaginarse ya como esposa de José Luis hay un salto que Victoria y Mercedes no deberían subestimar. De Manuela, en cambio, solo cabe esperar más problemas, porque confesar a Braulio que no se atreve a hablar con su padre es admitir que el tiempo se le acaba, y lo que viene el viernes confirma que la reacción será dura. Y Alejo y Luisa, que quieren adelantar la boda sin saber nada, van a pagar justo cuando más felices se sientan. El encontronazo de Rosalía con José Luis pone en alerta al duque, algo que tendrá consecuencias.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, de lunes a viernes a partir de las 17:45 horas, en La 1.