Avance de ‘Valle Salvaje’ hoy, 22 de julio: Manuela descubre que alguien suplantó a Braulio

Ayer, en el capítulo 449, Bárbara y Luisa irrumpieron en la cabaña para confirmar sus sospechas sobre Victoria y el supuesto intercambio de bebés, encontrándose de frente con Petra y Pura. Las advertencias de Victoria sobre Dámaso empezaron a hacer mella en la duquesa de Miramar, justo cuando escuchó una confesión de Matilde relacionada con Nicolás. Rosalía, por su parte, convenció a Leonor para trazar un plan respecto a María, y Manuela dio un paso decisivo al besar por primera vez a Braulio.

El capítulo de ayer de la serie de TVE logró 10.1 % y 750.000, imponiéndose a rivales de su franja horaria en otros canales con los que compite durante varios minutos o incluso en su totalidad. Ya es verano, en Antena 3 (9.8 % 723.000), El verano se mueve, Telecinco (7 % y 571.000) y Más Vale Tarde, laSexta (6.2 % y 450.000), todos ellos no pueden con la serie de época de La 1, que es una de las grandes apuestas de las tarde.

Rosalía encara por fin a las parteras

Tras el hallazgo de la cabaña, Rosalía tendrá delante a Petra y Pura, las mujeres a las que responsabiliza de haberle arrebatado a su hija. El encuentro llega cargado de tensión y reproches acumulados durante meses de búsqueda, en uno de los cara a cara más esperados de esta trama.

Lejos de traer la calma que ambos esperaban, el beso entre Manuela y Braulio deja una consecuencia inesperada: Braulio empieza a sospechar que alguien se ha hecho pasar por él para influir en su relación con Manuela, y decide iniciar su propia investigación para averiguar quién está detrás de la suplantación.

En paralelo, Dámaso pone en marcha un nuevo movimiento contra José Luis y decide compartir todos los detalles de su plan con Mercedes, con el objetivo de recuperar la confianza que sabe que ha perdido en las últimas semanas. Pese a insistir en que todo forma parte de una estrategia calculada, Mercedes no termina de fiarse del todo, dividida entre creer a Dámaso o hacer caso a las advertencias de Victoria.

Tensión en la servidumbre y un secreto de Máximo

El capítulo también avanza en otras tramas paralelas: Manuel y Julieta apenas disimulan la atracción que sienten, mientras Ciro sigue sin darse cuenta de nada. Petra pide a Tomasa que se relaje con sus compañeros, algo que esta recibe con agresividad, dejando claro que ya nadie le dice lo que puede o no puede hacer. Máximo, por su parte, confiesa a Leocadia mientras observa a Ángela y Curro desde la distancia que su verdadero motivo para regresar al valle es conocer a su hija.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle salvaje, de lunes a viernes, en La 1. Eso sí, esta semana el calendario habitual cambia porque sólo habrá capítulo nuevo hoy, miércoles 22 de julio, ya que este jueves y viernes La 1 dedicará la tarde a la retransmisión del Tour de Francia, que todavía tiene seis etapas decisivas por delante hasta su final el próximo domingo 26 de julio. La serie retomará su emisión diaria la semana que viene.