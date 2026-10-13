Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 13 de octubre: Enriqueta sorprende a José Luis con una propuesta

Después de un día sin emitir capítulo, Valle Salvaje recupera hoy martes su emisión habitual. El lunes 12 de octubre no hubo capítulo por el festivo del Día de la Hispanidad y la programación especial de TVE, así que la serie retoma la trama donde la dejó el viernes. Te contamos todos los detalles, como cada día, en Happy FM. En el capítulo 503, el que pudimos ver el viernes nueve de octubre, Manuela se quedó sin salida ante la dura reacción de su padre, justo cuando Alejo proponía adelantar la boda, ajeno a lo que se movía a su alrededor. Rosalía, desbordada por lo que siente por Rafael, se rompió con su hermana, y Matilde hizo una pregunta comprometida a Genaro que quedó sin respuesta.

Capítulo 504: Genaro cruza la línea

El episodio de hoy, martes 13 de octubre, arranca con un movimiento de Genaro que provoca que Bárbara tome distancia. La serie no detalla aún qué ha hecho, pero sí que a partir de ahí la relación entre ambos se enfría. Mientras tanto, Enriqueta da un paso inesperado con José Luis: le sorprende con una propuesta de matrimonio a cambio de perdonarle la deuda. La gran pregunta es cómo reaccionará el que hasta ahora ha sido su enemigo. En cuanto a la boda de Alejo y Manuela, las cosas se tuercen, pero queda por ver para quién.

Lo que viene el resto de la semana

El miércoles, en el capítulo 505, la Casa Grande se llena de caos tras las acusaciones de don Hernando. Alejo, acorralado, suplica a Manuela que diga la verdad, aunque no está claro de qué lado está ella. Hernando humilla además a Enriqueta delante de José Luis, y Rosalía está a punto de confesárselo todo a Rafael.

El jueves, en el capítulo 506 de Valle Salvaje, Manuela estalla contra Alejo y Luisa, que ya no saben cómo conducirla, y más tarde se desahoga con Braulio. Victoria, decidida a no ocultar nada a Mercedes, le hace una confesión muy comprometida, y la vida de Lucas peligra.

El viernes, en el 507, Victoria se abre ante Mercedes y justifica el asesinato de Pilara. Queda por saber si la duquesa entenderá sus razones o tomará medidas. En la Casa Grande, Hernando acelera los preparativos de la boda y José Luis impone a Alejo un destino humillante, a ver si lo obedece o lo desafía todo.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que la propuesta de Enriqueta es la jugada más curiosa de la semana: usar un matrimonio para saldar una deuda con quien ha sido su enemigo tiene algo de rendición y algo de estrategia. Nos parece que el verdadero peso de estos días está en Hernando, cuyas acusaciones desatan el caos en la Casa Grande, y en la confesión de Victoria, que puede cambiar el equilibrio entre ella y Mercedes. Y que la vida de Lucas peligre justo cuando todos están pendientes de bodas y deudas indica que la semana tiene un giro guardado para el jueves.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, de lunes a viernes a partir de las 17:45 horas, en La 1.