No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 11 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, observaron como Umay se ha mostrado profundamente destrozada por todo lo que está pasando en su familia. Hasta tal punto que no ha dudado un solo segundo en acusar a Timur de haberles arruinado la vida. ¡Nada más y nada menos! El doctor, por su parte, acaba descubriendo que Alí, en realidad, es Evren, por lo que no puede evitar quedarse completamente sin palabras.

Lejos de que todo quede ahí, está cada vez más convencido de que está conspirando contra él. Evren, por su parte, culpa a Nevra de la muerte de su hermana. Todo ello mientras Seren descubre que está embarazada, pero toma la firme decisión de mantenerlo en secreto. Al menos hasta que sepa cómo actuar. Por su parte, Evren se muestra decidido a ser el donante de Bahar tras descubrir que es compatible. Ella se niega en rotundo a aceptar esa propuesta, y todo porque le hace saber que le necesita como cirujano en la operación de trasplante para que todo salga bien. Timur toma la decisión de firmar los papeles del divorcio, poniendo como única condición ser donante de Bahar. Durante la operación, el estado de Timur se complica considerablemente, y los médicos hacen todo lo que está en su mano para salvarle. Parla pide disculpas a Umay y le confiesa que es la persona que más le importa.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 17 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo ya ha pasado un mes de la intervención. Así pues, Bahar no puede evitar mostrarse profundamente agradecida a Timur por haber arriesgado su vida por ella. Poco después, los dos dan el importantísimo paso de firmar el acuerdo de divorcio.

Lejos de que todo quede ahí, Bahar se muestra profundamente feliz por esta nueva oportunidad que le ha dado la vida. Es por eso que Çagla ha optado por organizar una fiesta para celebrar que es madre soltera e independiente. Timur está viviendo con Rengin, y Nevra le hace ver que no la puede perder puesto que necesitan su dinero.

Bahar siente una profunda decepción con Evren, puesto que le rompió el corazón descubrir que mintió sobre su pasado. Es más, tuvo una actitud bastante sospechosa al desaparecer tras la operación. Seren se desmaya y acaba en urgencias. De esta forma, en el hospital, se ve obligada a confesar a Bahar que está embarazada. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.