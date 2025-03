La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 10 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 544 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo la Marquesa de Luján no duda un solo segundo en negar ante Jana todas y cada una de sus acusaciones. Es más, no tarda en señalar a Leocadia de todas sus desgracias. Catalina hace entrega a Alonso las escrituras del palacio de Madrid a su nombre, mientras que Adriano se da cuenta de que María Fernández y Samuel no son ningunos malhechores. Así pues, la doncella no duda en confesar a Adriano que Catalina está embarazada de gemelos.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta sorprendente y exitosa serie diaria van a poder ser testigos de cómo Ricardo da el importantísimo paso de aclarar a Ana que entre ellos no puede haber nada. Santos, ajeno a esta conversación, hace saber a los cocineros de palacio que sus padres se han besado. Inevitablemente, a través de Lope, Pía acaba enterándose de esta información. Los amigos se despiden de Marcelo, al saber que su aventura está a punto de llegar a su final. Alonso se sincera con Manuel al hacerle partícipe de la decisión de Lorenzo y Cruz de casar a Curro con una joven adinerada. Jana no duda un solo segundo en tener una fuerte discusión con el Capitán de la Mata con la intención de defender a Curro. Él, lejos de quedarse de brazos cruzados, sorprende a la ex doncella con una actitud verdaderamente preocupante y agresiva.

¿Qué sucede en el capítulo 545 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 11 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo, dadas las circunstancias, Jana y Curro se encuentran inmersos en una tremenda, complicada y durísima encrucijada.

Sin tener ni idea de quién dice la verdad y quién miente, a los hermanos se les acaba el tiempo para dar un paso más allá. Marcelo disfruta de sus últimas horas en palacio, mientras que Adriano ha hecho una firme petición tanto a María Fernández como a Samuel: que hagan saber a todos que jamás le han visto.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo las cosas se ponen cada vez más complicadas para Pía. Y más cuando Santos encuentra una inesperada aliada en su guerra contra ella. Ángela y Curro están cada vez más cerca desde que han descubierto que tienen muchísimo en común. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.