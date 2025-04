Una nueva vida, con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado domingo 6 de abril, los seguidores de esta historia pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera, fueron testigos de cómo Ferit y Seyran, finalmente, firmaban los papeles del divorcio. Como no podía ser de otra forma, tras la firma, él está profundamente afectado. Es por eso que no duda un solo segundo en marcharse de fiesta para tratar de evadirse. En esa discoteca aparece Pelin y los paparazzi no tardan en fotografiarles juntos. Pero no todo queda ahí, puesto que el joven va tan borracho que acaba durmiendo en casa de Pelin.

Aun así, no tienen ningún tipo de acercamiento. Lejos de que todo quede ahí, Kazim decide hablar a Abidin con muchísimo desprecio. Es más, no tarda en aprovechar la ocasión para lanzarle una seria advertencia: no quiere que vuelva a acercarse a su familia, bajo ningún concepto. Los Ihsanli guardan muchísimos secretos un tanto oscuros, sobre todo si hablamos de Tarik. Entre otras tantas cuestiones, porque tiene a una chica encerrada dentro de la mansión en la que vive el resto de la familia. Además, hemos podido ver cómo el paparazzi decide publicar una serie de imágenes un tanto comprometidas que tienen como protagonista a Ferit. El joven trata de buscar a Seyran para justificarse, pero ella no tarda en rechazarle. Los dos protagonizan una fortísima discusión. Tanto es así que Ferit se ve obligado a tomar una de las decisiones más sorprendentes y contundentes hasta el momento. Algo que cambiará su vida para siempre.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 13 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ser testigos de cómo Ferit no duda en pedir matrimonio a Pelin, y todo con la firme intención de hacer daño a Seyran. Es más que evidente que, dadas las circunstancias, está completamente desquiciado. A pesar de haber firmado los papeles del divorcio, continúa profundamente enamorado de ella.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo Seyran se siente completamente rota tras haber descubierto que Ferit se va a casar con Pelin. Así pues, no duda en buscarle para preguntarle si es verdad. Tras esa charla, los dos acaban llorando pero, sobre todo, visiblemente afectados.

Suna está muy agobiada al pensar que su boda con Saffet está cada vez más cerca. No puede evitar lamentarse mientras se prueba vestidos de novia, hasta tal punto que acaba perdiendo el conocimiento. Seyran y Ferit llegan al juzgado para acabar con su matrimonio de forma definitiva. Los dos deben responder si realmente quieren divorciarse. No hay marcha atrás. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.