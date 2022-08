Antonio Orozco se sincera y desvela cuál fue su peor actuación

Antonio Orozco ha confesado durante su entrevista con el concurso Veo Cómo Cantas cuál ha sido su peor actuación durante su trayectoria profesional. El cantante se ha sincerado y, sin pelos en la lengua, ha comentado cómo un resfriado le jugó una mala pasada.

Veo Cómo Cantas, el concurso musical de Antena 3 que consiste en que un artista invitado, junto a un concursante, vaya eliminando a los que cree impostores frente a los cantantes misteriosos, le ha realizado una entrevista al próximo artista invitado al concurso.

Este invitado será Antonio Orozco, quien, con total sinceridad, se ha tenido que someter a una serie de preguntas que le ha hecho el elenco del concurso. Una de estas cuestiones ha hecho que el cantante tenga que relatar la peor situación que ha vivido encima de un escenario.

Ante la pregunta: “¿Cuándo ha sido la peor vez que has cantado?”, el intérprete de Mi Héroe ha sido claro: “Fue delante de 30.000 personas y me planteé hasta salir de los escenarios. Fue el resfriado más grande que nadie puede imaginar, en la ciudad de Valencia, y no tenía ni un hilo de voz”, ha confesado dotado de sinceridad.

Tras este mal trago por el que el cantante ha tenido que pasar, Antonio Orozco ha respondido esta vez a la comprometida pregunta de: «¿Con qué dúo de los que has hecho en tu carrera te quedarías?»

El artista no ha podido elegir y, asumiendo que, de 59 duetos que ha realizado, “todos han sido importantes en mi vida”, ha dado por contestada la pregunta. La última cuestión ha puesto sobre la mesa la posible futura oportunidad de colaborar con su artista más soñado.

Antonio Orozco no ha dudado ni un segundo: “Paco de Lucía”. “Ya no un dueto, simplemente con pasar un rato sentados, viéndole tocar”, ha asegurado el cantante acerca de uno de sus referentes en la música.

Así ha sido como Orozco nos ha mostrado una parte más privada de su vida. Este viernes 5 de agosto a las 22:00 horas, podremos divertirnos al ver cómo el artista aparece en Antena 3, haciendo un Dueto Final con un cantante misterioso o un impostor. ¿Conseguirá Antonio Orozco sorprendernos?