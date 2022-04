Antonio José anuncia las primeras fechas del ‘Fénix Tour 2022’ por España. El cordobés ha publicado las ciudades que visitará con la gira y ha avisado que muy pronto habrá más paradas en la gira.

El artista ha gritado a los cuatro vientos y, muy emocionado, el cartel de su ‘Tour Fénix’ por nuestro país. Su primera parada será dentro de nada en Almería, concretamente el 6 de mayo. Por el mes de junio, el cantante visitará Madrid y Barcelona, mientras que en agosto, el andaluz pisará Marbella o Alcalá la Real.

¿A quién veo en Almería familia? Contadme 👀 Tengo muchas ganas del primer concierto de esta gira ✨🔥 #TourFénix #TourFénixAlmería — Antonio José (@AntonioJSMazuec) April 25, 2022

A través de Instagram, Antonio José ha publicado el cartel oficial de la gira con todas las ciudades previstas hasta el momento. Sin embargo, el cordobés ya ha asegurado que habrá más fecha muy pronto. Ahora que España ha relajado las restricciones respecto a la normativa de la COVID-19, este es el mejor momento para retomar los conciertos con más ganas que nunca.

El cantante ha ido ganando seguridad gracias a su quinto álbum de estudio. Su último disco es muy especial pues define cómo se siente el artista en la música. ‘Fénix’ se compone de 11 canciones, y entre sus títulos están ‘Te quiero tanto’, ‘Te han visto llorar’ o ‘Por mil razones’, unos temas que relatan tanto el amor, la vida y mil sentimientos más.

En la salida del proyecto musical, el andaluz quiso retomar el vuelo como si de un ave se tratara, de ahí el nombre del trabajo. El cantante siempre ha sido muy valiente afrontando nuevos retos personales.

«Estoy en un momento súper bonito, después de un año complicado. Ahora, disfrutando de este disco. Lo he hecho con mucho cariño, he tenido mucho tiempo, en los anteriores no tenía tanto tiempo. Me siento seguro de mí mismo, me quiero más que nunca, me valoro. Tengo a la gente que quiero», asegura Antonio José.