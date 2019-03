Antón Lofer usará su carisma para ganar la primera edición de ‘Cam On!’

Hablamos con Antón Lofer, uno de los concursantes de 'Cam On!'

A sus 27 años, Antón Lofer es un influencer catalán que reside actualmente en Madrid. Antón se dio a conocer en Vine, la aplicación que permitía subir vídeos de no más de 6 segundos. Después de eso, Antón abrió un canal en YouTube y ahora cuenta con más de 420 mil subscriptores.

El joven influencer también es aficionado a la fotografía y cuando le propusieron participar en el programa de Cam On! no se lo pensó. Antón se tendrá que ver las caras con otros 4 influencers por ver quién hace la mejor fotografía. ¿Podrá con ello?

Para comprobarlo le hicimos varias preguntas a Antón para conocer un poco más su experiencia en el programa. “Para mí es un reto, yo la fotografía… yo soy más cineasta por así decirlo y, al fin y al cabo, con la fotografía llevo 2 años dedicándome a ella, entonces para mí es un reto, sobre todo con los talentos que están participando”. Y sin duda es un reto en el que tendrá que dar el máximo para llegar a impresionar al jurado, pues cada capítulo es una fotografía, un hastag y una oportunidad para demostrar su talento con la cámara.

“El reto que más me ha costado es el de #Fashion, porque bueno esto es grabado pero si me vieran, estoy vestido hecho una mierda. Pero creo que lo que menos entiendes es lo que menos puedes expresar, y para mi dar a entender algo con el tema #Fashion fue bastante difícil”, la moda no es lo suyo, y lo demuestra en su canal de YouTube, pero es todo un artista y así lo confirmó, “el que más me gustó fue #Art, porque me encanta el arte, y también #Happy, con este estoy muy contento con cómo quedó y con lo que transmite”.

Bueno, pues parece que Antón está muy decidido a dar lo mejor para conseguir superar a sus compañeros pero, ¿se ve ganador del concurso? “Yo tengo muy claro qué ideas quería transmitir con las fotos que hice, pero al final, es lo que digo yo llevo 2 años y a lo mejor mi encuadre no es perfecto, la edición no es la correcta, y todos los compañeros tienen un talento increíble y son muy creativos. Y que si me veo favorito, es que ni aunque lo tuviese clarísimo, no sería favorito en ninguna de las circunstancias posibles de esta vida”.

No podéis perderos el próximo capítulo de Cam On!, todos los lunes a las 20h en Playz.