Anabel Pantoja ha explotado en el plató de ‘Sálvame’. La colaboradora ha asegurado no poder aguantar más la presión y ha explicado por qué abandona el programa.

La sobrina de Isabel Pantoja regresó este lunes a su programa tras una semana llena de especulaciones sobre su ruptura con Omar Sánchez a través de terceras personas. La joven no atraviesa su mejor momento y ha dejado caer que si se sigue hablando de su separación no continuará en el programa.

Rafa Mora ha afirmado que Anabel Pantoja ha vaciado la casa de su ex pareja, unas palabras que han hecho enfurecer a la tertuliana. «Ya lo tenía pensado antes, pero es lo que dice Alonso Caparrós, como tengo que saber sobrellevar esto… y no puedo. Paso, no puedo soportarlo. No voy a soportar falsos testimonios», aseguraba la sevillana.

Anabel Pantoja está harta de que se cuestione su lealtad: «No voy a soportar falsos testimonios» 😱 #porrabelpantoja https://t.co/yJxgO4JcjD — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 7, 2022

«No voy a ser capaz de aguantar esto, así que prefiero irme antes de estar montando pollos todos los días. Yo no voy a estar aquí todos los lunes y martes aguantando dimes y diretes, con quién estoy y con quién no estoy, sufriendo, cuestionándome siempre. Si no hablo me diréis que para qué estoy aquí, que es mi trabajo, y no quiero pasar por eso otra vez», agregaba la sobrina de Isabel Pantoja acto seguido.

«Por mi salud mental no me interesa estar aquí. ¡No vengo aquí a que me juzguéis! Yo me fui mal, vine para recuperar una rutina, para tratar de mejorar, porque me viene bien el dinero… pero no me compensa volver a esto», continuaba Anabel Pantoja asegurando.

«Me voy, lo tengo claro. Yo no voy a estar aquí justificándome todos los días sobre con quién estoy o con quién no estoy. No vengo aquí a dar el parte diario sobre mi vida, soy solo una colaboradora. No me compensa continuar aquí», sentenció la influencer.