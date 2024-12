El pasado 3 de diciembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo programa de Y ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo Ana Obregón, que se encontraba entre los colaboradores, no pudo evitar las lágrimas al recordar a Fernando Martín en el aniversario de su muerte, a quien considera como el gran amor de su vida en cuanto a pareja. Entre otras tantas cuestiones, la bióloga quiso hablar de la historia que ambos compartieron pero, sobre todo, el terrible impacto que fue su muerte: «Fernando intentó que volviéramos, pero entonces falleció», comentó Ana Obregón, entre lágrimas. De hecho, recordó que habían quedado para hacer las paces el mismo día en el que tuvo lugar el fatídico accidente. Algo que, a pesar del tiempo, sigue muy presente en su día a día. Al fin y al cabo, fue un durísimo golpe por el que sintió un profundo dolor en el corazón.

Debemos recordar que la historia de amor de Ana Obregón y Fernando Martín comenzó en Los Ángeles (Estados Unidos) a finales de los 80, cuando ambos se encontraron en la casa de Julio Iglesias. A pesar de que estaba viviendo una etapa plena a nivel profesional, ya que se estaba haciendo un hueco en Hollywood, la actriz no dudó en dejar absolutamente todo por amor. Es por eso que decidió regresar a España. A pesar de que siempre intentaron mantener a la prensa alejada de su relación sentimental, lo cierto es que la complicidad entre ambos era más que evidente. «Él no podía soportar que nos pillara la prensa», recordó la colaboradora de Y ahora Sonsoles. El accidente por el que Fernando perdió la vida ocurrió en 1989. Poco después de que se produjeran los hechos, Ana recibió una inesperada llamada mientras comía con su amigo Toncho Nava: «Sentí que se me paraba el corazón».

Poco después, conoció más detalles del trágico suceso, es decir, que el deportista tuvo un accidente de tráfico de camino a un partido y que perdió la vida al instante. Lo que nadie esperaba en Y ahora Sonsoles es que Toncho Nava fuese a entrar en plató para intervenir en directo y, también, recordar a Fernando. Un gesto que provocó que Ana Obregón se rompiese por completo.

Mientras le abrazaba con fuerza, la colaboradora de Y ahora Sonsoles le pidió disculpas, una y otra vez, por no haberle contactado en mucho tiempo: «Lo siento, Toncho, no he sido capaz de llamarte», alcanzó a decir. Visiblemente emocionado por la situación, Nava siguió abrazándola fuerte mente: «No pasa nada, lo entiendo perfectamente».

Por si fuera poco, la actriz reconoció que, a pesar del tiempo, Fernando Martín sigue siendo una de las personas más especiales que han pasado por su vida: «Fue un ganador, consiguió todo lo que quería en la vida… Menos vivirla». Sin duda, para Ana, su recuerdo continúa muy presente en su día a día, al ser una de las personas que más le han marcado. ¡Su amor sigue intacto!