Ana Mena pone fecha de estreno a ‘Criminal’, la versión en español de su tema con Fred de Palma

No hay verano sin versión en español de alguna nueva canción en italiano de Ana Mena. Para este 2023, la malagueña tiene dos nuevas candidatas. Por un lado tenemos Melodía Criminal con Fred de Palma mientras que, por el otro, Acquamarina con Gué.

La segunda se estrenaba el pasado 14 de junio y la primera el 7 de julio. Hasta este momento solo estaban disponibles las versiones en italiano, pero la artista tiene buenas noticias para los españoles. El próximo 28 de julio estrenará la versión en español de Melodía Criminal rebautizándola simplemente como Criminal.

¿Repetirán el éxito que tuvieron en 2019 con Se Iluminaba (Una volta ancora)? El dúo de Ana Mena y Fred de Palma no defrauda y lleva demostrándolo desde 2018, cuando colaboraron por primera vez en D’estate non vale, la que sería la primera canción de la malagueña en italiano. Parecer ser que el turinense le ha cogido el gusto a esto de cantar en español ya que, salvo ese primer tema, el resto han tenido ambas versiones.

La cantante ha compartido un pequeño adelanto vía una publicación en su cuenta de Instagram en la que se puede escuchar parte de la letra y la melodía. “Lo nuestro se llama obsesión, ya lo dijo Aventura. Melodía criminal, me miras y ya no respiro. Te estás enamorando, pero sabes que decirlo sería un delito”, dice lo que podría ser el estribillo de la canción. Por otro lado, el italiano también ha querido compartir otro fragmento de uno de sus versos. Este se trata de un verso de rap que está en italiano, por lo que no se sabe si es el tema original o que se mantiene ese verso en ambos.

Este Criminal que suena a bachata veraniega estará disponible en español el próximo 28 de julio. El videoclip en italiano está dirigido por Marc Lucas y se puede ver ya en YouTube. Tal como hicieron con Se Iluminaba es posible que la versión en castellano reutilice las mismas imágenes.