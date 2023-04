‘Amar es para siempre’, capítulo 2699: Nieves hace una advertencia a Alberto sobre Andrea

Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2698 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Alberto y Andrea han decidido dar el paso de reconciliarse.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2699 de Amar es para siempre. Así pues, observamos cómo Lorenzo, a pesar de los esfuerzos de Visi y Benigna, ha descubierto el artículo de la boda de Fito. Su reacción no tarda en llegar y, como era de esperar, termina preocupando a sus amigas.

Por si fuera poco, somos testigos de cómo Pelayo se muestra realmente cansado al verse en medio del enfrentamiento entre Rocío y Hugo. Es más, debido a la preocupación que le está generando la joven, Pelayo da el paso de terminar con todos los secretos, poniendo a los dos enfrente del otro para que se sinceren de una vez por todas.

Nieves, como no podía ser de otra manera, ha hecho una advertencia a Alberto sobre las graves consecuencias que tendría si vuelve a hacer daño a Andrea. Maribel ha faltado a su puesto de trabajo en el Asturiano. Más tarde, se presenta ante Ciriaco para despedirse, ya que no quiere causarle más problemas.

Jesús se ha convertido en una auténtica amenaza, por lo que Luján toma la firme decisión de destinarlo a Canarias. Es más, ha prohibido a Jorge que vuelva a acercarse a él. Cristina y Quintero, gracias al regalo para Libertad, vuelven a ser cómplices. Todo ello mientras llega una curiosa sorpresa de Guillermo para Libertad.

Genaro ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para que Manolita empiece a dudar de su prima mientras que Nieves ha recibido la visita de Vicente, quien le confiesa toda la verdad sobre Ricardo. Marcial no cede al chantaje de Alberto, por lo que las graves consecuencias no van a tardar en llegar.