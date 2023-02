‘Amar es para siempre’, capítulo 2550: Cristina paga su angustia y frustración con Quintero

No es ningún secreto que Amar es para siempre se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido ver el capítulo 2549 donde, entre otras cuestiones Quintero intentó que Isabel acercase posturas con Cristina

Después de todo, por fin hemos disfrutado del episodio 2550 de Amar es para siempre. Un capítulo en el que Cristina acaba pagando su culpa y su frustración con Quintero. La mujer se ve sobrepasada por todo el asunto de Isabel, y lo paga con quien no debe.

Por otro lado, después de haberse visto sobrepasada por la gran cantidad de pedidos que le estaban demandado, Rocío recibe una oferta para comercializar su crema y Úrsula llega en el momento oportuno, justo a tiempo para interrumpir su beso con Hugo.

Beni, las nueras no son una competencia. ¡Son amores diferentes! Ay, dios…Esto no va a acabar bien.#AmarEsParaSiempre ▶ https://t.co/2xQXRojj2w pic.twitter.com/sCCwZemaRq — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) February 2, 2023

Mientras tanto, Lorenzo y Visi intentan reconciliarse con Benigna, pero no lo tendrán nada fácil. Y como era de esperar, Luján acaba cayendo en la trampa que le habían puesto Jorge y Carballo. Además, Alberto finge compasión por Ciriaco para apuntarse un tanto con Andrea.

Andrea comienza a estar convencida por fin de que ha elegido bien a su futuro marido. Sin embargo, la joven no sabe toda la verdad, ni quien es realmente Alberto, ni tampoco que ha humillado a Ciriaco y que por esa razón no quiere ir a su boda. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, todos los días cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.