‘Amar es para siempre’, poco a poco y con el paso del tiempo, sigue siendo una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando. Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 2229. Entre otras cuestiones, observamos cómo Uriarte ha decidido poner en alerta a Carmen con un comentario de lo más inesperado.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2230 de ‘Amar es para siempre’. Es entonces cuando vemos que la verbena ha logrado reunir a muchísimas personas en la Plaza de los Frutos. Es entonces cuando pueden observar cómo, de un momento a otro, el Beato Serafín ha reaparecido.

Raúl ha comenzado a plantearse si seguir o no con el proyecto de la nueva tienda en la calle Preciados. Es absolutamente consciente de que era un sueño que quería cumplir junto a su padre y, ahora que no está, no se ve preparado para hacerlo. Carmen no duda en animarle, pidiéndole que deje que el tiempo cure la herida.

😓 Fran tiene algo muy importante que decirle a Raúl, mandó producir el ‘Garloblub’ sin su permiso 💥 #AmarEsParaSiempre https://t.co/UXMcWETrU9 — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) October 26, 2021

Lejos de que todo quede ahí, somos partícipes de un momento verdaderamente histórico. Y es que Raúl ha tomado su primera decisión al asumir el cargo de presidente de Garlo. ¿En qué consiste? En despedir a Fran. Ismael no duda en llamar a Cristina desde la cárcel tras haber declarado contra Mauricio.

De esta manera, el hombre saldrá inmediatamente de la cárcel. Ismael regresa al barrio, donde tiene un emotivo reencuentro no solamente con Penélope, sino también con la familia Gómez. Santiago, por su parte, ha confirmado a Penélope que no ha conseguido el puesto de trabajo que optaba a tener en Madrid.

Todo ello mientras Catalina se ve en la obligación de robar todo ese dinero que debe a Ester, y lo hace durante la verbena en la Plaza de los Frutos. En ese preciso momento alguien le descubre, por lo que tendrá que dar muchísimas explicaciones. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.