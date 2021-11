Alicia Keys no deja de sorprender a sus fans. Si esta misma semana adelantaba su regreso musical, tras la reedición de su primer disco, ‘Songs in a mirror’, 20 años después, ahora la artista mira hacia adelante y presenta su nuevo proyecto.

Tras anunciar su próximo álbum de estudio, ‘Keys’, que verá la luz el próximo 10 de diciembre, y que será un formato doble compuesto por dos partes, el pasado viernes la artista neoyorkina volvió a sorprender a sus fans al publicar el primer adelanto del disco, una canción titulada ‘Best of me’.

Este nuevo disco, estará formado por dos partes. Una de ellas bajo el nombre de ‘Unlocked’, que tendrá un sonido más optimista y de baterías, y otra llamada ‘Originals’, donde primará un enfoque mucho más relajado.

Ahhhh “Best Of Me” (Original & Unlocked) is HERE!!!!!!!🔒🔓💜💜💜

Let me not talk your ear off it’s time to 🔊🔊🔊🗣🗣🗣🎧🎧🎧🎧👂🏽👂🏽👂🏽👂🏽

We’re officially on the journey to #KEYS!!! 🔑🔑🔑 🔥🤯🔥🤯

I’m so excited to show you what’s comin!!!! 👀👀

I love y’all😘😘😘 pic.twitter.com/1FVLiONklm

— Alicia Keys (@aliciakeys) October 29, 2021