Alejandro Sanz se ha unido a UNICEF en una campaña a través de las redes sociales, para pedir paz para la infancia de Ucrania. El artista ha invitado a sus seguidores a donar a la organización, durante un directo realizado en Instagram junto a Juan Haro, trabajador de la ONG, que actualmente se encuentra en la ciudad ucraniana de Leópolis.

A través de un comunicado, UNICEF ha recalcado que la conexión en directo con Alejandro Sanz se realizó con el fin de dar visibilidad a la situación «crítica” que viven los niños y las niñas afectados por la guerra de Ucrania. Gracias al «altavoz» que posee el músico en las redes sociales, tanto en nuestro país como a nivel internacional.

Durante la conversación, ambos han recordado que desde el comienzo de la guerra en Ucrania a finales del mes de febrero, han fallecido más de cien niños y se calcula que más de 400 han sido heridos.

Durante la charla, también han informado de que el 60 por ciento de los 7,5 millones de niños de Ucrania, «se han visto obligados a abandonar sus hogares en busca de seguridad». De esta forma, Alejandro Sanz ha señalado que es muy importante que el pueblo ucraniano se sienta arropado por países como España, y que desde aquí se les ayude todo lo que se pueda.

Alejandro Sanz quiso agradecer el trabajo de UNICEF en Ucrania y los países vecinos, que aporta «normalidad dentro del caos» y está «en primera línea en las situaciones difíciles». «Se me parte el alma con las cosas que cuentas”, expresaba el artista ante las cosas que le contaba el trabajador de UNICEF.

Por su parte, Unicef ha destacado la labor de Alejandro Sanz, quien ha mantenido «un constante compromiso con la infancia de Ucrania desde el comienzo de la guerra», sumándose a los llamamientos de UNICEF por la paz y el fin de los ataques contra los habitantes de Ucrania.

Si no has podido seguir el emocionante directo entre @AlejandroSanz y nuestro compañero @HaroJuan, desde un hospital en Leópolis, os animamos a que no os perdáis su conversación sobre la situación de niñas, niños y familias en #Ucrania https://t.co/IWo7jbVYPj pic.twitter.com/AaNfQ7t123

— UNICEF España (@unicef_es) April 5, 2022