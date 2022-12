Alba Carrillo se sincera sobre su noche de pasión con Jorge Pérez

Desde hace unos meses Alba Carrillo se ha visto envuelta en varias polémicas amorosas, después de haber contestado ya a todas las preguntas de sus compañeros de programa, la modelo se ha sentado junto a Leticia Requejo y Adriana Dorronsoro, colaboradoras de El Programa de Ana Rosa, de manera virtual para hablar de todo lo que ha sucedido en los últimos meses: desde su relación con Canales hasta la fiesta de pasión junto a Jorge Pérez.

Y es que cuando habla Alba Carrillo sale en todos los titulares, esta se ha atrevido a contar con detalles como fue la noche que pasaron en casa de su compañera Marta López, que al principio tanto desmentían los dos. La colaboradora decía que se había llevado una muy buena sorpresa con el Ex concursante de Supervivientes.

ALBA CARRILLO: «JORGE PÉREZ ES UN EMPOTRADOR»

«Pensaba que era + SUAVÓN… Me ha sorprendido para BIEN.

Jorge, lo suyo es dejar de MENTIR, dejar de decir que yo iba detrás de él» De CANALES:

Leticia Requejo sentía la curiosidad de como era Jorge Pérez en ese ámbito y no dudaba en preguntárselo a su compañera: “Me pensaba que era más suave, me ha sorprendido para bien, yo siempre pensaba que iba a ser el típico con el que tienes esa tensión sexual y después dices jo…”, comentaba entre risas.

La colaboradora le pedía al ex guardia civil que dejara de mentir y fuese sincero de una vez por todas: “Tío, da la cara, te lo digo como amiga y persona. Deja de mentir, di que yo te molaba, que nos poníamos mogollón, que he metido la pata porque llevo cuatro hijos a las espaldas con esta mujer a la que quiero muchísimo”, expresaba muy seria ante el disgusto por la actitud que este estaba teniendo.

Pero todavía tenía algo más que decirle, parece que la tensión entre ambos no para de aumentar y su relación ya no es tan buena: “Cómo no aproveche la ocasión lo mandan a tomar por saco, estaba ahí por caridad, porque es un tío bueno, tenía tonteito conmigo y hacía gracia…. Pero no es un buen colaborador, no es un gran personaje televisivo; o juega bien sus cartas o acabará donde Sonsoles», relataba