Alba Carrillo desvela en ‘Fiesta’ cuándo va a ser madre por segunda vez

Debido a que el pasado 1 de noviembre fue festivo, Telecinco emitió un nuevo programa de Fiesta. El magazine presentado por Emma García discurrió con la misma normalidad que lo hace cada fin de semana. En esta emisión especial, Alba Carrillo ha sido una de las protagonistas debido a sus declaraciones.

Ana María Aldón, la diseñadora y ex de Ortega Cano, ha acudido a una clínica de fertilidad y el programa ha decidido acompañarla. La colaboradora ha decidido que quiere ser madre por segunda vez a pesar de su separación del torero. Emma García aprovechó este hecho para preguntar al resto de colaboradores sobre sus intenciones respecto a la maternidad o paternidad.

Alba Carrillo sorprendió a todos debido a que fue de las primeras en contestar. La modelo y presentadora ha expresado sus deseos también de ser madre por segunda vez al igual que su compañera. “Yo ya he congelado los óvulos, ya solo me falta el último paso”, ha asegurado.

“¡Anda! Pues déjame uno”, bromeaba Ana María Aldón sobre la posibilidad de compartir óvulo con Alba. “La verdad es que tengo pensado ser madre por segunda vez pronto ya, el año que viene. En julio hice los 36 años y, la verdad, me gustaría pronto”, confesaba Carrillo cuando la presentadora se interesó por su caso.

El fin de su relación con Santi Burgoa no va a suponer obstáculo ninguno para la intención de ser madre por segunda vez de la modelo. Alba Carrillo siente que está en la edad perfecta para ello y que no tiene por qué esperar para tener un segundo hijo. No necesita a ningún hombre en su vida para ello.

Otro de los colaboradores de Fiesta, Iván González, ha compartido también su deseo de una pronta paternidad a la vez que ha bromeado sobre las experiencias de sus compañeras. Ha repetido las palabras de Ortega Cano aludiendo a que “su semen es de fuerza” y después ha asegurado que “eso sí, yo no voy a congelar mi esperma, yo lo quiero utilizar bien”.