Alba Carrillo, contundente con Santi Burgoa: «He vivido una mentira»

Alba Carrillo, modelo y personaje habitual de Telecinco, ha acudido este fin de semana a Fiesta para hablar sobre su pasada relación con Santi Burgoa. Ambos se conocieron en los pasillos de Mediaset y antes de que ella entrara en GH VIP 7 comenzaron una relación que se extendió tres años. En septiembre de 2021 cortaron y ahora Alba trae nueva información sobre su relación.

“Éramos amigos. Nosotros nos llevábamos bien. Hasta el día de antes estuvimos hablando y de repente ha desaparecido”, explicó decepcionada Alba Carrillo. Ante esta decepción, la modelo ha decidido hablar en el programa Fiesta de Emma García. “Él ha intentado volver conmigo hasta hace una semana. Ha estado todo el verano detrás de mí, ha estado hablando con mi hijo, en febrero volvimos…”, desveló el sábado. El motivo de esta desaparición es debido a que Santi Burgoa ha comenzado una relación con la actriz Vanesa Romero.

Pero, lo más sorprendente de todo, es que el presentador no ha jugado a dos bandas, ha jugado a tres. La tercera persona involucrada es Bárbara, una joven anónima. “Me empieza a dar una serie de datos que no dejan lugar a dudas, me manda informaciones que coinciden con cosas que solo yo he vivido… Me empieza a contar mi vida entera, cosas personales, detalles íntimos…”, explicaba Alba Carrillo.

Alba Carrillo destapa las mentiras e infidelidades de Santi Burgoa #FiestaT5 https://t.co/nh7nwZJbzc — Fiesta (@fiestatelecinco) October 22, 2022

Bárbara se puso en contacto con la modelo a través de redes sociales con la intención de abrirle los ojos. Este paso adelante fue a raíz de las recientes noticias de la nueva relación del presentador.

Alba Carrillo contó en Fiesta que ambas se habían presentado en la casa de Santi Burgoa la semana pasada para conseguir respuestas, pero lo único que consiguieron fue que les cerrara la puerta en la cara: “Se quedó muerto. Imagina ver a tu ex y tu amante juntas”. “No son celos. He dejado de confiar en una persona a la que yo tenía muchísimo cariño. Me he enterado que todo lo que había vivido ha sido una mentira. He estado tres años con él y el shock es importante”, manifestaba la modelo.

Lejos de ser vengativa, antes de terminar su intervención en el programa Alba mandó un consejo a Vanesa Romero sobre su relación con el presentador: “Si puedes, ¡corre!”.