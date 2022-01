Este jueves, Carlos Sobera entró por primera vez en la casa de ‘Secret Story’. El presentador acudió con tres misiones y una de ellas era enseñarles los porcentajes ciegos de la expulsión que tendrá lugar la próxima semana. Y uno de los momentos más comentados fue la metedura de pata de Alatzne.

El presentador de ‘Secret Story’ conectó uno a uno con los nominados de la edición. Primero con Álvaro, después con Héctor, la siguiente fue Carmen, y, por último, Alatzne, a quien los nervios del momento y de la conexión en directo le jugaron una mala pasada.

Alatzne metió la pata, al responder a la pregunta de Carlos Sobera sobre qué compañero de los nominados, le gustaría que abandonara la próxima semana la casa de los secretos.

¡El pulsador queda activado! El primero que lo accione tendrá derecho a un careo para intentar adivinar los secretos #SecretUH1 pic.twitter.com/UQy8NkBRIx — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 21, 2022

La concursante respondió rápidamente: «Yo creo que Álvaro, que es el último que ha llegado y con el que… Yo sé que a Álvaro no le he dado los votos…». No obstante, a pesar de que intentó justificar su respuesta, un repentino gesto del presentador hizo que cambiase enseguida de opinión.

«Pero, quizá Héctor. Se me ha ido un poco, se me ha ido un poco. No sé muy bien lo que digo», rectificó la concursante, quizá por la cara de Sobera, ya que cabe recordar que la concursante forma parte del cuarteto de Carmen, Rafa, y Álvaro, último en incorporarse a la convivencia.