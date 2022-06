Aitana: reproche a Pablo López por su estrategia en ‘La Voz Kids’

Las audiciones a ciegas de la nueva edición de La Voz Kids están dejando muchos momentos para el recuerdo de los espectadores. Entre ellos, el pasado viernes se vivió un divertido momento entre Aitana y Pablo López, mientras intentaban que un participante, llamado Fran, se fuera a sus equipos.

A sus 12 años, Fran revolucionó el plató de La Voz Kids con su interpretación del icónico tema de Queen, Show must go on. Como era de esperar, los cuatro coaches querían que el pequeño se fuera a su equipo, pero solo uno de ellos lo consiguió.

Mientras que David Bisbal no dudó en bloquear a Sebastián Yatra, Pablo López en esta ocasión no utilizó el bloqueo como estrategia, sino su don de la palabra, para convencer a Fran de por qué tenía que estar en su equipo.

«Los cuatro hemos tenido siempre la inquietud de niños de hacer algo así y nos hemos presentado a algún concurso que otro», comenzaba diciendo Pablo López, explicando posteriormente que él también había escogido esa canción para presentarse a Operación Triunfo, programa con el que saltó a la fama.

En ese momento, Pablo López y el pequeño fueron hasta el piano del escenario y ambos cantaron juntos Show must go on, mientras que los demás coaches criticaban la estrategia utilizada por el malagueño para llevarse la voz de Fran a su amigo.

«Es que no se vale esto que hace. Es que ni de broma se viene conmigo. Ni de broma”, comentaba Aitana entre risas, dando totalmente por perdido que Fran se fuera con ella. “Me gustáis un montón los cuatro, pero mi corazón me dice que me tengo que ir con Pablo”, dijo el joven artista.

«¡Nos sorprende!», decía irónicamente Sebastián Yatra. «¿Tú te crees que si cantas así con ellos van a querer venirse con nosotros?», decía Aitana entre risas directamente a Pablo López.