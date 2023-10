Aitana, protagonista de un aparatoso percance durante uno de sus conciertos

El pasado mes de septiembre Aitana marcó un antes y un después en su carrera musical con el lanzamiento de su nuevo proyecto discográfico. Alpha se ha convertido en una apuesta de lo más acertada para la catalana, siendo todo un éxito en ventas. Por ello, la artista no ha dudado en volver a sumarse a la carretera y recorrer la geografía española con su nuevo tour.

Desde entonces, podría decirse que la nueva gira de la cantante ha dado mucho de qué hablar, especialmente, por sus explícitas coreografías. Sin embargo, recientemente, volvió a ser noticia debido a un pequeño accidente que vivió durante su concierto en Barcelona.

Quiero deciros que me acabo de pegar una *stia en todo el labio que creo que me lo he partido 😅😂 @Aitanax #alphaTourPalau pic.twitter.com/SouQOBuF1P — Anα (@Ana_fb04) October 12, 2023

Frente a todo el Palau Sant Jordi, Aitana se sinceró con su público respecto al percance que acaba de sufrir con el micrófono, evitando con ello cualquier tipo de especulación. Así pues, la artista avisó que se había golpeado «bastante fuerte» con el micrófono y «a lo mejor me he partido el labio».

Antes de que el público se revolucionara, la artista fue clara. «Pero no pasa nada, si de repente veis que se me hincha mucho pues nada, ya voy viéndolo», señaló. «Me lo siento super gordito, ¿se me nota?», preguntó a los asistentes. Pero, lejos de dejarse llevar por el contratiempo, Aitana volvió a demostrar lo profesional que es.

Tener el labio hinchado, y el dolor que supone, no evitó que la catalana hiciese vibrar a los asistentes con su música. Una puesta en escena absolutamente espectacular con la que la intérprete de Vas a Quedarte se ganó el aplauso unánime de sus fans.