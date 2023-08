Aitana Ocaña, protagonista inesperada de esta surrealista anécdota: «Podría ser mi madre perfectamente»

A veces las tecnologías se le pueden complicar un poco a las generaciones más mayores, sobre todo en lo que a redes sociales se refiere. La madre de un usuario de Twitter ha sido protagonista de una divertida anécdota relacionada con la cantante Aitana Ocaña que ya se ha hecho viral en esta red social.

Kilian García ha compartido en la app propiedad de Elon Musk una captura de una conversación con su progenitora. “Tete no te lo vas a creer. La Aitana me ha invitado a algo, me ha salido en el Instagram”, escribía emocionada acompañando a los mensajes con varios emoticonos de besos. El joven es bastante fan de la artista por lo que se puede ver en su perfil, por lo que su madre no pudo evitar compartirle lo que ella creía que era una buena noticia.

a mi me va a dar algo con esta mujer pic.twitter.com/ddFncmRooF — k (@KilianGarcia_) August 18, 2023

“Mama es un canal para poderse comunicar con sus fans, entonces Instagram avisa a todos sus seguidores”, le explicaba el joven. Lo que en realidad había recibido la mujer era una invitación para unirse al canal de difusión de la catalana. Esta se trata de una nueva herramienta que se ha ido implantando y extendiendo progresivamente en Instagram. Esta consiste en un chat cuyo mero objetivo es crear comunidad, puesto que las únicas personas que pueden escribir en él son el creador del mismo y algunos usuarios que él mismo elige. Por este motivo los famosos los utilizan para dar información exclusiva y de última hora, ya que permite publicar rápidamente al momento.

Todo lo relacionado con Aitana Ocaña acaba popularizándose rápidamente y esta publicación no iba a ser la excepción, aunque al menos de momento no ha llegado a ojos de la artista. Actualmente, cuenta con más de 26.300 me gustas y que seguramente sigan subiendo.

Las reacciones de la gente no tardaron en hacerse llegar y son muchas y muy variadas. “Podría ser mi madre perfectamente”, menciona una usuaria. Resulta también que no es al a única a la que le ha pasado una experiencia similar: “Yo cuando en musicaly salía que Selena Gómez quería hacer un dueto conmigo”.

podría ser mi madre perfectamente — aitana ♡ (@_aitana13_) August 19, 2023