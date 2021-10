Adele ha vuelto por todo lo alto. Tras seis años de ausencia musical, la artista británica regresa con un nuevo single, titulado ‘Easy on me’. Una canción que se convierte en el primer adelanto de su próximo álbum de estudio, ’30’, que verá la luz en noviembre

«No estoy ni cerca de dónde me esperaba estar cuando empecé 30», anunció la artista a través de sus redes sociales para comunicar el lanzamiento de su nuevo disco. «Me lancé voluntariamente a un laberinto de absoluto desorden y confusión interior. Ha sido un largo camino».

Ha sido largo, pero por fin, parece que el camino ha llegado a su fin. Y al final del camino nos encontramos con ‘Easy on me’, una canción muy personal, en la que la artista británica vuelve a hacer hincapié en que, desgraciadamente, nada es para siempre.

Easy On Me – October 15 – Midnight UK pic.twitter.com/Fwkeqjb5Mf — Adele (@Adele) October 12, 2021

«He reconstruido mi casa y mi corazón de manera minuciosa desde entonces, y este álbum lo narra. El hogar es donde está el corazón», concluye el comunicado de la artista británica tras el anuncio del lanzamiento de su nuevo disco.

De esta manera, a través de cada una de las canciones que estarán incluidas en su nuevo disco, Adele abre su corazón. Cada una de ellas cuenta una historia, y ‘Easy on me’, es una de las más personales, pues se trata de una canción destinada a su ex marido.

A través de esta canción, Adele también espera que al escucharla, su hijo dentro de unos años pueda entender la montaña rusa de emociones que ha vivido durante este tiempo. “Mi hijo ha hecho muchas preguntas, realmente buenas, realmente inocentes, para las que simplemente no tengo una respuesta. Por ejemplo, me pregunta que por qué su padre y yo ya no podemos seguir viviendo juntos”, explica la artista en una entrevista para ‘Vogue’.

“Sentí que quería explicarle todo a través de este disco», afirma la artista. En cuanto a ‘Easy on me’, Adele se sincera y confiesa que: “Esa canción es obviamente sobre cosas que pasaron, pero quería ponerlo en el álbum para mostrarle a Angelo cómo espero que trate a su pareja, ya sea una mujer, un hombre o lo que sea. Después de pasar por un divorcio, mis exigencias son altísimas”. Una canción con la que se confirma, que aunque la espera ha sido larga, ha merecido la pena.