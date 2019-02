Irene Villa y Juan Carlos Quer se sentaron en el sofá de 'Chester: Perdón'

‘El perdón’ fue la temática que el programa del pasado domingo escogió para desarrollar a través de la entrevista con invitados. En esta ocasión, los protagonistas fueron la víctima de ETA, Irene Villa y el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer.

“Para mí el perdón es liberarte de un pasado que no va a cambiar, por mucho que tú odies o no perdones. Sin embargo este sí que va a cambiar radicalmente tu presente y tu futuro”, comenzaba diciendo la primera entrevistada, Irene Villa. Esta y su madre sufrieron un atentado de la banda terrorista ETA en 1991, cuando apenas tenía 12 años. El coche en el que viajaban mientras se dirigían al instituto explotó tras hacerlo una bomba que llevaba adosada. Irene quedó sin sus dos piernas y algunos dedos.

A día de hoy, se muestra feliz de poder llevar una vida normal tras haber superado el trágico momento y, lo más importante, tras haber perdonado: “el perdón ha definido mi vida”, “el perdón supone no mirar hacia atrás, y si lo haces es solo para decir: gracias, sigo mi camino y soy feliz”.

Risto Mejide, sorprendido ante tal afirmación preguntaba: “¿de verdad no hay nada de odio ni de rencor en ese corazón?”, a lo que ella respondía convencida: “no se puede vivir con odio ni rencor, mi madre me dijo que el odio solo hace año a quien lo siente y que no me convenía cargar con esa mochila”.

Tras preguntarle por cómo sucedió todo, Irene contaba que esa misma mañana ya había sucedido otro atentado, por lo que su hermana de 15 años estaba atemorizada; “nos aconsejó que no saliéramos de casa”.

Después de lo ocurrido contó cómo fue el despertar. Dijo que se temió lo peor tras ver la cara de su padre: “Mi padre le pidió al médico que no me salvase al ver mi estado, prefirió pasar por eso antes que verme así. Ahora, después de ver todo lo que he conseguido se arrepiente. Él decía que yo era una paloma y me habían dejado sin alas, que era una muñeca y me habían roto”. Villa reconoció el momento tan duro que vivió al darse cuenta de que no tenía piernas, y cómo su padre le cambió el punto de vista diciéndole que podría haberle pasado algo peor y que lo importante es estar con vida: “con 12 años fantaseaba con el deporte, con ser modelo… Y de repente todos esos sueños se truncan”.

Tras relatar este terrible episodio, Risto dio paso a su madre, que entró en el plató presentándose de una peculiar manera: “Me llamo Maria Jesús, acabo de cumplir 27 años desde aquel día en el que desperté en la UVI”. Ella también contó cómo fue su despertar, en un hospital diferente: “Ninguna de las dos nos preguntamos qué nos había pasado a cada una, únicamente nos alegramos porque estábamos vivas”.

También añadió, “lo que tenemos es irreversible y el perdón es imprescindible para ser feliz. Eso no quiere decir que no quiera que la justicia haga su trabajo”, refiriéndose a la temática del programa.

El siguiente invitado, el padre de Diana Quer, desaparecida el 22 de agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal. Inició su intervención diciendo en el vídeo de presentación: “Perdonar es intentar transformar el dolor tan brutal que supone la pérdida de tu hija en acciones que contribuyan a evitar en lo posible que nuevas niñas sean asesinadas. Ese sería el deseo de Diana, su legado”.

Juan Carlos Quer comenzó aclarando su función en el programa: “soy un padre, nada más que un padre que ha perdido a su hija en las peores circunstancias que cualquier persona puede imaginar. Solo estoy aquí por dar sentido a la tragedia de Diana, y que no quede en una página de sucesos”.

A la pregunta de Risto, “¿hay perdón para los malvados?”, el entrevistado contestó con rotundidad: “el presupuesto para el perdón es que haya arrepentimiento, un arrepentimiento sincero del daño tan brutal que se puede hacer a una persona inocente, y de momento en este individuo ese presupuesto no se ha cumplido”. Juan Carlos relataba el acto de valentía en el que se encontró con el asesino porque “quería ver los últimos ojos que vio mi hija”, y que este ni siquiera fue capaz de lanzarle una mirada y mucho menos de pedir perdón por lo sucedido. “Quería saber qué había detrás de los ojos de ese individuo, que no es un ser humano, es un error de la naturaleza”, decía refiriéndose a ‘El Chicle’.

Volviendo al día de la desaparición, Quer contaba que recibió una llamada de su hija Valeria mientras se encontraba de viaje, en la que le dijo que Diana había salido la noche anterior y no había vuelto a casa; “ahí fui consciente de que algo grave iba a pasar, porque Diana no tenía esa forma de comportarse y jamás lo había hecho”.

Dos años aproximadamente transcurrieron sin encontrar ni rastro del cuerpo de la chica. Dos años de sufrimiento en los que “esperas que ocurra un milagro”, decía el padre de la víctima. Esperaba la llamada que recibió cuando la encontraron, en la que le informaban “ya tenemos a Diana con nosotros”.

Tras el acontecimiento tan trágico que ha marcado su vida para siempre, Juan Carlos se dedica a luchar para evitar la derogación de la prisión permanente revisable y para que no haya más chicas que pasen por el mismo trago que, desgraciadamente, pasó Diana.