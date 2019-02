Kylie Jenner desmiente haberse sometido a cirugía estética

Kylie Jenner niega haberse sometido a cirugía estética

Kylie Jenner es una de las auténticas estrellas, probablemente una de las más importantes de los últimos tiempos. Ha conseguido ser todo un referente y toda una influencia para varias generaciones. Muy pocos son los que pueden presumir de algo así. ¡Es más que claro!

Recientemente ha realizado una entrevista a la revista ‘Paper’. De hecho, es la imagen de la portada de este número. La estrella de 21 años y reina de los productos cosméticos ha aprovechado la oportunidad para realizar un gran número de confesiones que no han dejado indiferente a nadie.

En primer lugar tiene que ver con las supuestas operaciones estéticas a las que se podría haber sometido. Kylie Jenner ha sido completamente tajante al respecto y ha querido cerrar, de una vez por todas, cualquier tipo de rumor al respecto. ¡No quiere que se hable más del tema!

“La gente piensa que pasé por quirófano para reconstruir completamente mi cara, lo cual es completamente falso. ¡Estoy aterrorizada! Nunca ha pasado. No entienden lo que realmente puede llegar a hacer una buena melena, maquillaje y unos rellenos”, confesó la propia Kylie Jenner.

Con lo cual, ¿alguien podría parecerse a ella con la ayuda de un buen maquillaje? Ella respondió negativamente: “Quiero decir, no. Son rellenos, eso no lo estoy ocultando”. Posteriormente, Kylie Jenner habló sobre toda su fortuna: “A pesar de todo, mis padres me dijeron que necesitaba ganar mi propio dinero”.

Lejos de que todo quede ahí, añadió algo más: “Siempre me han enseñado a aprender a ahorrar y gastar mi propio dinero.” Es evidente que, a pesar de ser una de las personas más ricas del mundo, ha recibido una educación realmente exquisita al respecto. Por ese mismo motivo, sus declaraciones han sido verdaderamente aplaudidas por sus seguidores.