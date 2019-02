Oriana Marzoli carga contra Amaia, y confunde así el significado de feminismo

Oriana Marzoli habla de Amaia, y se equivoca

En las últimas horas, y aprovechando la plataforma ‘mtmad’, Oriana Marzoli ha cargado contra Amaia por el episodio vivido en los Goya 2019. Ni siquiera sabemos cómo referirnos a ello. El hecho es que entonces no nos hicimos eco de lo sucedido, porque no creíamos que hubiera sucedido nada y porque no queríamos fomentar que se siguiera hablando de algo así.

Para ponernos en contexto, y para explicar lo sucedido, tenemos sin embargo que remontarnos a ello. Amaia, ganadora de ‘Operación Triunfo 2017’, acudió a la gala de los Premios Goya, donde ofreció una espectacular actuación, con las axilas sin depilar. Como decimos, no sucedió nada relevante. Pero como hay quien todavía no parece comprender que no tiene poder, ni siquiera derecho, para decidir la forma en la que cada uno trata su cuerpo en este sentido, se hicieron decenas de artículos hablando de esto.

Y en las últimas horas, Oriana, que en esta plataforma se dedica a analizar titulares, ha comentado este hecho a partir de un titular en el que se hablaba de que Nagore Robles había defendido a Amaia tras las críticas. Y las palabras de Oriana no podían ser más desafortunadas:

“A mí esta guarrada de no depilarse las axilas me parece lamentable. Dejaros, por favor, del término del feminismo, esto no tiene nada que ver con que la mujer tenga que depilarse o no”, comenzó, atropelladamente y con una evidente expresión que ella misma confirmó después. “Es que a mí particularmente me da demasiado asco. Déjate de chorradas, déjate de modernismos… Me parece asqueroso”.

“Esto no tiene nada que ver con que la mujer tenga que depilarse o no”, dijo, refiriéndose al feminismo. Pero es que precisamente, Oriana, el feminismo va de todo esto. De que una mujer pueda ir sin depilar sin que tenga que soportar después que medios de comunicación o personas ajenas carguen contra ella. El feminismo nos hace libres para decidir si depilarnos o no hacerlo, igual de válidas y respetables. El feminismo va de que las mujeres seamos libres para decidir qué hacer con nuestro cuerpo, sin criticarnos ni humillarnos entre nosotras aunque no compartamos gustos, opiniones o decisiones con respecto a nuestro aspecto físico.

Solo hace falta tener un poco más de empatía, abrir un poco los ojos y pensar en las demás antes de decir este tipo de cosas que fomentan comportamientos dañinos, en una situación que ni siquiera tendría por qué afectar o importar a alguien que no sea la propia Amaia en este caso. Porque es su cuerpo, y por tanto es su decisión.