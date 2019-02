Las primeras reacciones de ‘Capitana Marvel’ no pueden ser mejores: “Thanos está fastidiado”

La crítica ya ha hablado acerca de 'Capitana Marvel'

La cuenta atrás definitiva ha comenzado. Tan solo nos separan unas semanas del estreno de ‘Capitana Marvel’, que llega a nuestros cines el próximo 8 de marzo. La película, protagonizada por Brie Larson, es una de las más esperadas del año y la primera del Universo Cinematográfico de Marvel encabezada por un personaje femenino.

Hasta el momento, poco se sabía de esta cinta, pero gracias a los primeros pases de prensa, que han tenido lugar en Estados Unidos hace tan solo unas horas, ya contamos con las primeras reacciones. Y sí, esperábamos que fueran buenas, especialmente tratándose de Marvel y de este personaje, pero no nos imaginábamos esta unanimidad.

Todos aquellos que han decidido compartir su opinión públicamente, a través de redes sociales, han coincidido en que estamos ante una buenísima película, con un guión sorprendentemente divertido y unas interpretaciones que rozan lo sublime, especialmente la de Brie Larson (sin sorpresas) y la de un invitado inesperado: Ben Mendelsohn.

The future of the MCU gets even brighter adding #CaptainMarvel to the mix. Really fell for @brielarson’s sass, strength & energy in the role. Same with @LashanaLynch too! Ben Mendelsohn is A+ casting as Talos. And yes, Goose is a scene stealer. 2nd viewing can’t come soon enough. — Perri Nemiroff (@PNemiroff) 20 de febrero de 2019

Captain Marvel is everything that I hoped it would be. It feels completely unlike any other Marvel film. A unique and fresh take on an origin story that feels new. Brie Larson is fantastic as Carol Danvers. This is one of my favorite Marvel movies of all time. #CaptainMarvel pic.twitter.com/0ou7HU93MY — Scott Menzel (@TheOtherScottM) 20 de febrero de 2019

Más allá de estos aspectos, los críticos han destacado el enorme poder de este personaje, de una Carol Danvers que ha conquistado como superheroína y como mujer. Hay quien ha llegado a afirmar que Thanos “está fastidiado”, haciendo una clara referencia al papel que tendrá Capitana Marvel en la esperadísima ‘Avengers: Endgame’.

Al parecer, muchos espectadores se sentirán enormemente identificados con este personaje, con el que además se juega gracias a referencias a la cultura pop, a los años 90, etc. Esta conexión con el público también ha sido destacada por numerosos críticos, que han hablado de una Carol Danvers divertida, cabezota y muy, muy cercana a nosotros.

#CaptainMarvel is (takes deep 90s breath) TOTALLY AWESOME. Never related to a Marvel character quite like Carol. She’s the stubborn witty 90s kid I like to think I am. pic.twitter.com/H6Q9s90KHA — Ash Crossan (@AshCrossan) 20 de febrero de 2019

#CaptainMarvel⁠ ⁠ is very fun. And I am thrilled to announce Brie Larson wears my EXACT SAME NINE INCH NAILS tee for more than half the film. Seriously. I’ve never seen anyone else with this shirt. — Anna Klassen (@AnnaJKlassen) 20 de febrero de 2019

‘Capitana Marvel’ es un paso adelante en el Universo Cinematográfico de Marvel en muchos sentidos, también teniendo en cuenta que pronto se cerrará un capítulo y nos despediremos, presumiblemente, de algunos personajes que llevan 10 años junto a nosotros. Sin embargo, los críticos han afirmado que con esta película, el futuro del UCM parece incluso más brillante de lo que imaginábamos.

Parece que Marvel no está fallando a la hora de introducir personajes, algo que se confirmaría con el estreno de ‘Capitana Marvel’, que podría seguir los pasos de ‘Black Panther’ si las críticas se confirman una vez el largometraje llegue al público general.