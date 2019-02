¿Quién faltará en el primer episodio de la octava temporada de 'Juego de Tronos'?

El tiempo vuela, eso es algo que todos sabemos, y tenemos la mejor prueba de ello en lo cerca que estamos del estreno de la octava temporada de ‘Juego de Tronos’. Parecía imposible que esto llegara, pero ya nos separan menos de dos meses para ese momento en el que retomemos el contacto con personajes como Jon Snow, Daenerys Targaryen o Sansa Stark.

Menos de dos meses para disfrutar de la que será la última temporada de la serie de HBO, una de las mejores de la historia de la ficción a nivel mundial. Después de años siguiendo la historia de todos estos personajes, viviendo casi en primera persona sus tramas, ha llegado la hora de conocer el desenlace. ¿Quién ganará la guerra: vivos o muertos? ¿Quién ocupará el Trono de Hierro?

Por el momento, no tenemos respuesta para estas preguntas, pero sí sabemos algo acerca del primer episodio de esta octava temporada. Tal y como te comentamos hace tan solo unos días, se ha filtrado el reparto de actores que aparecerá en dicho episodio, el cual ha desvelado la presencia de Robin Arryn y Edmure Tully, dos personajes que muchos habían olvidado.

Pero esta filtración no sólo nos desvela esto, sino que nos trae la primera gran ausencia. Y es que entre los nombres que forman parte de esta lista no aparece el de Vladimir Furdik, actor que interpreta nada más y nada menos que al Rey de la Noche. El líder del ejército de los muertos no estará presente, según parece, en este estreno.

Una ausencia que, sin duda, ha sorprendido a los espectadores de ‘Juego de Tronos’. Teniendo en cuenta que esta octava temporada tan solo cuenta con seis capítulos, menos de lo que suele ser normal en esta serie, muchos imaginaban que viviríamos la batalla prácticamente desde el comienzo. Pero todo indica que tendremos que esperar un poco.

La gran mayoría de las teorías apuestan porque este primer episodio, al contrario de lo que en un principio podíamos llegar a pensar, será una especie de ‘resumen’ de todo lo ocurrido en ‘Juego de Tronos’. Es decir, nos darán la oportunidad de ubicar a todos y cada uno de los principales personajes y cerrarán alguna que otra trama menor, para preparar a la perfección la batalla final.