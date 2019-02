Primera sorpresa de la octava temporada de 'Juego de Tronos'

No lo esperábamos, pero podemos estar ante la primera gran filtración de la octava temporada de ‘Juego de Tronos’. Pese a las muchas medidas de seguridad que han empleado desde el comienzo del rodaje, los fans de la serie han vuelto a ser más rápidos y han encontrado un pequeño agujero negro en la propia plataforma de HBO.

A través de la URL del primer capítulo de esta temporada final, han podido acceder a la página del mismo, en la que aparecen algunos datos técnicos del episodio. Precisamente entre estos datos, nos hemos topado con un posible spoiler que ha sorprendido a todo el planeta. Y es que dos personajes que nadie esperaba aparecerán en este inicio.

Hablamos de Edmure Tully y Robin Arryn. Probablemente, a estas alturas, ni siquiera te acuerdes bien qué fue de ellos, algo completamente comprensible. Al primero le dejamos encerrado en una celda de los Frey, mientras que al pequeño primo de Sansa Stark le despedimos cuando envió a los ejércitos del Valle. Pero parece que ha llegado el momento de reencontrarse.

Todo viene de que estos datos técnicos muestran los nombres de los actores y las actrices que aparecerán en este primer episodio de la octava temporada de ‘Juego de Tronos’, y entre ellos se encuentran los de Tobias Menzies y Lino Facioli, los dos intérpretes que dan vida a estos personajes de los que hablábamos.

Las teorías de los fans apuntan a dos posibilidades: por un lado, hay quien cree que Edmure y Robin tendrán un sorprendente gran protagonismo en esta última temporada, mientras que la gran mayoría apuesta por una muerte rápida. Desde que comenzó a producirse esta entrega final de capítulos, los responsables de la serie han asegurado que todas las líneas y las tramas serían cerradas, lo cual explicaría la aparición de estos personajes algo olvidados.

Lo más probable, teniendo en cuenta que no han tenido demasiado peso en ningún momento, es que cierren sus historias en este primer episodio. Aunque también hay quien cree que la lista que aparece en la web de HBO no es definitiva y que, por tanto, ambos podrían aparecer en la octava temporada de ‘Juego de Tronos’, pero no en este capítulo en concreto. El 14 de abril saldremos de dudas.