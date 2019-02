‘Maestros de la costura’ sorprende con su repesca en una noche muy emotiva

'Maestros de la costura' vive su repesca en una noche de ensueño

‘Maestros de la costura’ ha llegado con una segunda edición verdaderamente espectacular, especial y, sobre todo, tremendamente sentimental. Todos y cada uno de los aprendices han llegado a los talleres dispuestos a mostrar su talento para poder hacerse un hueco en el mundo de la moda.

Estamos en el ecuador del programa y eso significa que la repesca por fin era posible. Todos los ex concursantes tenían una nueva oportunidad para volver a formar parte de ‘Maestros de la costura’. De esta manera, volverían con las pilas más que cargadas para seguir demostrando por qué estaban en esos talleres.

Tenían una prueba tremendamente innovadora y compleja. Pero solamente hubo un aprendiz que destacó sobre el resto de sus compañeros. Una joven costurera que, con mucha constancia e imaginación, ha conseguido sorprender muchísimo a los tres miembros del jurado.

¿De quién hablamos? Nada más y nada menos que Saray. Fue la tercera expulsada de ‘Maestros de la costura’ y supuso una gran indignación entre los espectadores. Las redes sociales se incendiaron al conocer que ella debía abandonar los talleres del programa en lugar de otro de sus compañeros.

Lorenzo Caprile quiso resaltar lo siguiente: “Te has implicado mucho en tu diseño y le has otorgado tu toque”. Saray estaba tremendamente agradecida por la oportunidad: “Soy una persona que no me creo el talento que tengo y con lo que me han dicho me lo voy a empezar a creer”.

Fue una gran repesca en una noche muy emotiva en ‘Maestros de la costura’. Fue el programa perfecto para hacer un gran homenaje a David Delfín. Y no hay nada mejor que hacerlo a través de sus diseños. Es evidente que el equipo ha hecho un gran trabajo en todos los aspectos.