‘Muñeca rusa’: Netflix grabó todos estos finales diferentes para la serie

Netflix lo ha vuelto a hacer, ahora con 'Muñeca rusa'

El último fenómeno de Netflix se llama ‘Muñeca rusa’. La serie, protagonizada por Nathasha Lyonne, a quien muchos conocerán por su papel de Nicky en ‘Orange is the New Black’, ha logrado atrapar al público y se ha convertido en la nueva obsesión de los más seriéfilos. Y es que la serie da mucho de sí, incluso una vez terminada.

Puede que a estas alturas, si ya has terminado de verla, estés reflexionando acerca de su final. Es algo que le está ocurriendo a la mayoría de los espectadores. Parece que no termina de quedarnos claro ese cierre, puede que incluso no lleguemos a entenderlo. Y, curiosamente, eso nos gusta. El público cada vez quiere ficciones más complejas.

Lo más curioso es que ni siquiera uno de los protagonistas de ‘Muñeca rusa’ es capaz de explicarnos este final. Hablamos de Charlie Barnett, quien ha confesado en una entrevista concedida a Vulture que no ha terminado la serie. Y, pese a haber sido parte de la misma y haber estado presente cuando se rodaba ese final, no puede explicarlo sencillamente porque… ¡No sabe cuál es!

“Rodamos el final probablemente de dos o tres maneras diferentes. No sé cuál han terminado usando. Estoy emocionado por verlo”, comenzaba a explicar el actor. “Hay uno que realmente espero que esté ahí. No debería decirlo, pero hay uno que espero que salga y que no deja todo resuelto. Me encanta eso”, confesaba Barnett.

“Me encanta todo ese elemento de la serie, que no recibes respuestas sólidas, que terminas pensando ‘¿siguen allí? ¿no? ¿Lo han resuelto? No lo parece’. No sé a dónde irá desde aquí, si esa es tu pregunta”, terminaba de reflexionar el actor, alabando esa característica de ‘Muñeca rusa’, que invita al espectador a ser tan activo como un personaje más.

No es, ni mucho menos, la primera vez que en una serie se graban diferentes finales. El caso más brutal quizá lo tengamos en ‘Bandersnatch’, el capítulo especial de ‘Black Mirror’ en el que el espectador toma las decisiones y guía las acciones de nuestro protagonista.