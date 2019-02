Brays Efe define ‘De repente’ como “un cocido madrileño”

Hablamos con Brays Efe acerca de 'De repente'

Que Brays Efe es una de las figuras destacadas del mundo de la interpretación en España en estos momentos es algo que todos sabemos. Pero el actor también ha dado el salto definitivo a la creación, escribiendo su primera obra de teatro, ‘De repente’, que ha contado con un solo pase en el Teatro Lara de Madrid. La expectación, como imaginas, ha sido enorme.

‘De repente’, de Brays Efe, se presentó ante nosotros como un misterio. Sabíamos que estaba escrita y protagonizada por él, que se trataba de un espectáculo nunca antes visto en España y que tocaba muchas formas de expresión nuevas y, por supuesto, teníamos claro que no nos iba a dejar indiferentes. Pero seguía siendo un misterio para nosotros.

Por eso, minutos antes de su estreno, cuando pudimos hablar con el propio actor y creador, le pedimos que nos definiera este espectáculo, a lo que contestó con seguridad: “me encanta definirlo como un cocido madrileño”. Es decir, tiene “un poco de todo”, pero el resultado, como ocurre con este delicioso plato de la gastronomía de la capital, es inmejorable.

Brays Efe se ha tirado a la piscina con un espectáculo diferente, en el que nos ha ofrecido una unión de elementos increíble de la que él mismo nos hablaba: “Hemos partido de la idea de un formato que tenía Joan Rivers, que a mí me encantaba, que se llamaba ‘Joan Rivers with an audience’, era Joan Rivers con su público, el público le hacía preguntas… Hemos mezclado eso con nuevas formas de expresión teatrales, con un poco los programas de variedades españoles, con la cultura del late night… Lo hemos mezclado todo, hemos metido la participación del público y a ver qué pasa”.

Una idea que, en ningún momento, surgió como una locura, sino que se fue cociendo poco a poco, a fuego lento, hasta que terminó saliendo este ‘De repente’ que sólo unos pocos afortunados han podido ver y disfrutar. Y es que, como decimos, sólo ha tenido una función. ¿Por qué? Según Brays Efe es muy lógico y sencillo: es, directamente, irrepetible.

“Precisamente, al meter la participación del público, lo que suceda hoy no va a poder suceder nunca más. Entonces, ya que no va a poder suceder nunca más, lo hacemos sólo una vez”, nos explicaba el actor. Una lástima para aquellos que no han podido vivirlo; pero algo nos dice que Brays Efe tiene otras muchas ideas innovadoras y diferentes en el tintero. Y que las va a llevar a cabo.