La razón por la que Demi Lovato ha decidido borrar su cuenta de Twitter

Demi Lovato ha tenido un comentario desafortunado que ha concluido con la eliminación de su cuenta oficial de Twitter

Demi Lovato sorprendía a todos en las últimas horas, por partida doble. En una noche en la que buena parte del planeta estaba pendiente de la Super Bowl, la final de la NFL que se celebraba en Atlanta, la artista realizó un comentario que muchos entendieron como desafortunado y por el que ha sido atacado con insistencia.

Todo comienza con 21 Savage. El rapero ha sido detenido por las autoridades de inmigración, por expirar la vigencia de su visado, y existe la posibilidad de que sea deportado de Estados Unidos. No sabemos cómo concluirá este asunto, pero junto con la Super Bowl ha sido una de las cosas más comentadas de las últimas horas.

Y Demi Lovato también lo comentó. A través de su cuenta oficial de Twitter, se refirió al tema en cuestión con “frialdad” y “burla”, como señalaban algunos usuarios de las redes sociales. “Hasta ahora, los memes de 21 Savage han sido mi parte favorita de la Super Bowl”, escribía Demi. Y con ello comenzaba a recibir ataques.

Este comentario de Demi no gustó a muchas personas, que llevaron el asunto de 21 Savage más lejos y que entienden que es el resultado de un sistema que no funciona y que no apoyan… Y en el que Demi parece no haber pensado al escribir ese tweet. Los ataques comenzaron, como hemos dicho, y la artista respondió a ellos. “Si vais a venir a atacarme por hacer una broma, intentad venir con algo original que no tenga que ver con las drogas”, escribía en su cuenta. Como podéis imaginar, muchos ataques se estaban basando en los últimos meses complicados de Demi.

“Que le den a Twitter. Por esto no voy a twittear nunca más”, concluía, para instantes después borrarse la cuenta.