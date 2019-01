Netflix España: Descubre las series y los estrenos de febrero 2019

Febrero está aquí, está llamando a la puerta, antes de que nos demos cuenta estaremos metidos de lleno en el mes más corto del año. Un mes en el que el frío va a ser siendo protagonista, pero en el que también lo serán los muchos estrenos que tiene preparados para nosotros Netflix España. Series, películas y documentales que van a hacer de nuestro febrero un febrero maravilloso.

Como siempre, la plataforma entra en este nuevo mes cargada de novedades, con títulos que todos llevamos esperando mucho tiempo, como la tercera temporada de ‘Shadowhunters’, y con algunas sorpresas que pueden arrasar en todo el mundo, como es el caso de ‘Velvet Buzzsaw’, la nueva película de Jake Gyllenhaal.

Hay títulos para todos. Desde los amantes del terror hasta los aficionados a la comedia, pasando por los más pequeños de la casa y por aquellos que se inclinan más hacia el documental. Sólo tienes que prepararte un buen bol de palomitas y, lo que será más difícil, elegir por dónde empezar. ¡Aquí tienes la lista completa de estrenos de Netflix España para este mes de febrero!

Series

–Defendant – Estreno de la primera temporada el 1 de febrero

–Muñeca rusa – Estreno el 1 de febrero

–Nightflyers – Estreno el 1 de febrero

–Padre de Familia – Estreno de la decimosexta temporada el 1 de febrero

–Siempre bruja – Estreno el 1 de febrero

–Final Space – Estreno de la primera temporada el 3 de febrero

–Romance is a bonus book – Estreno el 5 de febrero

–Las flipantes historias del capitán calzoncillos – Estreno de la segunda temporada el 8 de febrero

–Nailed it! México – Estreno el 8 de febrero

–One day at a time – Estreno de la tercera temporada el 8 de febrero

–Vivir sin permiso – Estreno de la primera temporada el 9 de febrero

–Patriota no deseado con Hasan Minhaj: Volumen 2 – Estreno el 10 de febrero

–Flavorful Origins – Estreno de la primera temporada el 11 de febrero

–Homeland – Estreno de la séptima temporada el 12 de febrero

–De cita en cita – Estreno el 14 de febrero

–Dirty John – Estreno el 14 de febrero

–El príncipe dragón – Estreno de la segunda temporada el 15 de febrero

–The Umbrella Academy – Estreno el 15 de febrero

–Dinotrux – Estreno de la tercera temporada el 18 de febrero

–Bates Motel – Estreno de la quinta temporada el 20 de febrero

–Go! Vive a tu manera – Estreno el 22 de febrero

–Rebellion – Estreno de la segunda temporada el 22 de febrero

–Suburra – Estreno de la segunda temporada el 22 de febrero

–The Big Family Cooking Showdown – Estreno de la segunda temporada el 22 de febrero

–Working Mothers – Estreno el 22 de febrero

–Van Helsing – Estreno de la tercera temporada el 25 de febrero

–Shadowhunters: The Mortal Instruments – Estreno de la tercera temporada el 26 de febrero

Películas

–A rienda suelta: Día de San Valentín – A partir del 1 de febrero

–Amigos con dinero – A partir del 1 de febrero

–Aterrados – A partir del 1 de febrero

–Caramelo Asesino – A partir del 1 de febrero

–Dear Ex – A partir del 1 de febrero

–Dredd – A partir del 1 de febrero

–El expreso de medianoche – A partir del 1 de febrero

–Harry Potter y la piedra filosofal – A partir del 1 de febrero

–Harry Potter y la cámara secreta – A partir del 1 de febrero

–Harry Potter y el prisionero de Azkabán – A partir del 1 de febrero

–Harry Potter y el cáliz de fuego – A partir del 1 de febrero

–Harry Potter y la orden del fénix – A partir del 1 de febrero

–Harry Potter y el misterio del príncipe – A partir del 1 de febrero

–Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 1 – A partir del 1 de febrero

–Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2 – A partir del 1 de febrero

–Heal – A partir del 1 de febrero

–Protegidos por su enemigo – A partir del 1 de febrero

–Resistencia – A partir del 1 de febrero

–Revolutionary Road – A partir del 1 de febrero

–Velvet Buzzsaw – A partir del 1 de febrero

–Dos buenos tipos – A partir del 2 de febrero

–Fracture – A partir del 2 de febrero

–Life – A partir del 2 de febrero

–Vera: Corazones felices – A partir del 2 de febrero

–El Protegido – A partir del 6 de febrero

–Día de patriotas – A partir del 8 de febrero

–High Flying Bird – A partir del 8 de febrero

–Cars 3 – A partir del 13 de febrero

–Amanecer de los muertos – A partir del 15 de febrero

–Billy Elliot – A partir del 15 de febrero

–¿Conoces a Joe Black? – A partir del 15 de febrero

–Eternamente comprometidos – A partir del 15 de febrero

–Las separadoras – A partir del 15 de febrero

–Por la cara – A partir del 15 de febrero

–Un golpe de altura – A partir del 15 de febrero

–Vacaciones – A partir del 15 de febrero

–Hotel Transilvania 2 – A partir del 16 de febrero

–El ángel – A partir del 20 de febrero

–El fotógrafo de Mauthausen – A partir del 22 de febrero

–Firebrand – A partir del 22 de febrero

–Paddleton – A partir de 22 de febrero

–París es nuestro – A partir del 22 de febrero

–Quién te cantará – A partir del 27 de febrero

–¿No es romántico? – A partir del 28 de febrero

–Inside – A partir del 28 de febrero

Documentales

–Have you seen the listers? – A partir del 1 de febrero

–Ray Romano: Right Here, Around the Corner – A partir del 5 de febrero

–Behind the curve – A partir del 7 de febrero

–Remastered: Los dos asesinatos de Sam Cooke – A partir del 8 de febrero

–Ken Jeong: You Complete Me, Ho – A partir del 14 de febrero

–Antoine Griezmann: Campeón del mundo – A partir del 15 de febrero

–Kevin Hart’s Guide of Black History – A partir del 15 de febrero

–El peligroso mundo de la comedia con Larry Charles – A partir del 15 de febrero

–The Story of us with Morgan Freeman – A partir del 18 de febrero

–Chef’s Table Vol. 6 – A partir del 22 de febrero