El diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Jacinto Morano sustituirá a Ramón Espinar en el Senado, después de que este lunes el exsecretario general de la formación en la región entregara sus actas como senador y diputado, han informado a Europa Press fuentes del grupo parlamentario.

“Bueno, pues me va a tocar la responsabilidad de estar en el senado de aquí a mayo como sustituto de Ramón Espinar. Gracias a mi grupo por la confianza. A seguirles golpeando con todo y desde todos los lugares”, ha escrito hoy en su cuenta de Twitter ‘Tito’ Morano, considerado hasta poco cercano a la corriente anticapitalista.

“En estos tiempos convulsos, donde nos quieren hacer creer que el horizonte insalvable es un mundo oscuro de reacción y odio toca seguir golpeando desde las instituciones pero, lo que es más importante, aportando nuestro granito de arena para construir una herramienta política y social que construya una sociedad justa y democrática. Allá vamos. A por ellos que son pocos y cobardes”, ha añadido en Facebook.

Morano ha recibido el respaldo tanto del Grupo Parlamentario de Podemos, de mayoría errejonista, como del equipo técnico de la gestora de Podemos Comunidad de Madrid, de mayoría oficialista. Será nombrado como senador de designación autonómica seguramente en el Pleno de la Asamblea del próximo jueves.

Ese mismo día, Juan Varela-Portas de Orduña será nombrado diputado del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid en el próximo Pleno, en sustitución del hueco que ha dejado Espinar. Ya el pasado martes, la portavoz de Podemos en la Cámara regional, Clara Serra, lamentó la baja de su compañero e indicó que no les parecía “una buena noticia”. “Le deseamos todo lo mejor y el Grupo Parlamentario seguirá trabajando en la Asamblea como siempre”, aseguró.

Jacinto Morano fue quienle hizo una ‘peineta’ al diputado de Ciudadanos Jesús Ricardo Megías en la Comisión de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid de este miércoles.

Antes de su grave falta de respeto, el podemita pidió que no se tuviera “en cuenta” ninguna de la peticiones de la formación naranja. “Solicito como ruego que todas las peticiones que ha hecho el Grupo Parlamentario de Ciudadanos no se tengan en cuenta ya que como no están a la orden del día no pueden ser votadas. Si alguien pretende ‘agendar’ una reunión con el consejo de administración que se la ‘agende’ personalmente”, afirmó.

Tras escuchar esto, Jesús Ricardo Megías aplaudió irónicamente, algo que no sentó nada bien a Morano, que contestó con un corte de mangas y gritando “¡olé!”.

La presidenta de la comisión, Esther Ruiz, se mostró contrariada después del gesto del diputado de Podemos: “Me siento como una madre en un patio de colegio”, lamentó.