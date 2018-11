Moreno destroza a Marín: muestra un cartel con el de C’s como candidato hace 20 años de la AP de Fraga

Juanma Moreno le ha arrebatado a su oponente de Ciudadanos en las elecciones de Andalucía 2018 el papel de regenerador de la política andaluza. El presidente del PP de Andalucía y candidato a presidir la Junta ha mostrado durante el debate a cuatro un cartel de Alianza Popular (AP) de hace 20 años en el que figuraba el actual aspirante de C’s a presidir Andalucía.

Hace más de 20 años que el candidato de Ciudadanos esta en política, la regeneración no pasa por él.#DebateCanalSur pic.twitter.com/WWgrLnKQQg — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) November 19, 2018

No es la primera vez que le achacan a Juan Marín se un superviviente de la política andaluza. Tras convertirse en el candidato de C’s en los anteriores comicios, sus rivales políticos le recordaron su paso por todos los partidos con representación en la Comunidad andaluza. Primero, como ha recordado Moreno Bonilla, como candidato en AP, en cuya lista por Sanlúcar de Barrameda figuraba en penúltima posición, con su nombre completo: Juan Antonio Marín Lozano.

“Usted ya estaba en política hace más años que la tos”, le ha espetado el candidato de los populares durante el debate celebrado en Canal Sur. Hay que recordar que Juan Marín no sólo ha militado en AP y C’s, su periplo por la política andaluza incluye también su presencia en el Partido Andalucista, así como en una formación política, también en Sanlúcar, fundada por él mismo con el nombre de Ciudadanos Independientes de Sanlúcar, partido con el que obtuvo representación municipal y que le permitió gobernar en coalición con el PSOE.

Durante el debate el candidato de Ciudadanos ha advertido a Juanma Moreno de que los andaluces no les perdonarán que si sendas formaciones suman los escaños suficientes para provocar un cambio en el Gobierno andaluz tras las elecciones del 2 de diciembre, no se pongan de acuerdo, toda vez que se ha mostrado convencido que de darse la suma, PP-A y Cs “nos vamos a poner de acuerdo”.

Así de tajante ha sido Juan Marín durante el debate que se ha celebrado en Canal Sur entre los cuatro candidatos a liderar la Junta, concretamente en el bloque ‘Transparencia. Confianza en la vida pública’, el tercero de los cuatro en los que se ha dividido dicho debate, y que ha centrado gran parte del contenido en reproches hacia la presidenta y candidata del PSOE-A, Susana Díaz, por el caso de los ERE y por la ausencia de medidas de su Ejecutivo para combatir la corrupción, a juicio de sus contrincantes.

“Tenemos la gran oportunidad de cambiar el gobierno de la Junta, si sumamos los escaños nos vamos a poner de acuerdo porque es una oportunidad que los andaluces esperan desde hace 40 años, y le aseguro que si no provocamos ese cambio, no nos lo perdonarán los andaluces”, ha dicho Marín a Moreno, a quien le ha agradecido que esté “dispuesto” a ser su vicepresidente, algo que el candidato del PP-A ha negado rotundamente: “No voy a ser vicepresidente”.

Y también se ha pronunciado sobre este asunto Susana Díaz, que ha preguntado a sendos partidos que en el caso de que no sumen los 55 escaños que son necesarios para tener mayoría en el Parlamento andaluz, “¿van a bloquear Andalucía y que avancemos?”, toda vez que defiende que la esencia de la democracia es que “cuando uno no puede gobernar no puede impedir que otros gobiernen” y que, en cualquier caso, ella no bloqueará las instituciones si lo logra una confianza mayoritaria en las urnas el 2D.