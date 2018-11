Podemos pactó con ERC proponer al abogado independentista Simeó Miquel para el CGPJ

El letrado da difusión a proclamas separatistas en las redes sociales Este guiño de Iglesias a Junqueras abona la idea de un tripartito con los socialistas en Madrid y en Cataluña

Podemos incluyó al abogado separatista Simeó Miquel en su lista de candidatos juristas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en una maniobra pactada con Esquerra Republicana (ERC), según ha podido saber OKDIARIO de fuentes parlamentarias.

En concreto, Miquel compareció el viernes en la Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados dentro de la propuesta, a la que tuvo acceso este diario, registrada por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea. En este escrito, con fecha del lunes 12 de noviembre y firmado por el diputado de Podemos Txema Guijarro como “portavoz” del grupo, Simeó Miquel aparece en cuarto lugar en calidad de “suplente”, por detrás de tres candidatos titulares.

En este escrito, sin embargo, no hay ni rastro del logo del grupo parlamentario de Esquerra Republicana, pese a la cercanía del letrado Simeó Miquel a esta formación. El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, llegó a tachar de “verdadero estercolero” el “pasteleo” de Pedro Sánchez y Pablo Casado con la renovación del CGPJ, en alusión a la lista consensuada por PP y PSOE. Lo que no dijo es que para entonces, su partido, según apuntan las fuentes parlamentarias consultadas, ya sabía que participaría de este proceso de renovación de manera indirecta, con un candidato afín incluido como “submarino” en la lista de Unidos Podemos. Este guiño de la formación de Pablo Iglesias a la del golpista Oriol Junqueras abona la idea de la búsqueda de un tripartito en Madrid y en Cataluña con los socialistas ante próximas citas electorales.

Miquel divulga iniciativas a favor del independentismo puestas en marcha por la asociación Advocacia per la Democràcia

Tal y como publicó OKDIARIO el pasado viernes, Simeó Miquel, que da difusión a proclamas separatistas en las redes sociales, es miembro de Advocacia per la Democràcia, una asociación surgida a partir del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 que agrupa a cerca de un centenar de abogados de la demarcación de Lérida. Miquel fue uno de los redactores del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que impulsó esta asociación para recoger apoyos ciudadanos y actuar así contra el contra el acuerdo del Senado que aprobó la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Además, este abogado, desde su perfil oficial de Twitter, ha ido apoyando y divulgando distintas iniciativas a favor del independentismo puestas en marcha por la asociación Advocacia per la Democràcia. Por ejemplo, la celebración del primer aniversario del 1-O el pasado 30 de septiembre, portando antorchas y luciendo lazos amarillos.

Simeó también fue secretario de Sindicatura Electoral de Lérida, el simulacro de junta electoral que ideó el Gobierno de Carles Puigdemont para hacer seguimiento de la consulta separatista del 1-O. Este organismo fue disuelto días antes para evitar las multas del Tribunal Constitucional.

En su comparecencia del pasado viernes en el Congreso, y tras advertirle PP y de Ciudadanos de este apoyo a los golpistas, Simeó manifestó: “Esto no implica para nada que yo tenga una ideología independentista o no. Prefiero no entrar en el tema ideológico mío. Si dijera que no, parecería como una excusa y no tengo que excusarme de nada”, zanjó.

De Prada, en las dos listas

Los tres titulares de la lista de Unidos Podemos son José Ricardo de Prada, el juez que redactó la sentencia del caso Gürtel y dio munición al PSOE para presentar la moción de censura contra Mariano Rajoy, Esther Palmés Bosch, abogada penalista de Barcelona; Félix Alberto Vega Borrego, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid; y Juan Antonio García Jabaloy, abogado. En el caso de De Prada, también forma parte de la lista consensuada por PP y PSOE, la que saldrá finalmente adelante en el Pleno del Congreso.

Los populares aceptaron ceder al PSOE la mayoría del órgano de gobierno de los jueces a cambio de que el juez Manuel Marchena se convierta en presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo.

De este turno de juristas saldrán elegidos cuatro vocales del CGPJ por el Congreso y otros cuatro por el Senado. Y los 12 restantes (6 por el Congreso y 6 por el Senado), promovidos desde la carrera judicial y las asociaciones profesionales, se designarán de una lista de 51 candidatos que el Poder Judicial ya remitió a las Cortes el pasado septiembre.