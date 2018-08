Casado: “No estoy investigado por ningún tribunal y no cae sobre mí ningún indicio de criminalidad”

El presidente del PP, Pablo Casado, ha destacado este lunes que no está “investigado por ningún tribunal y no cae sobre mí ningún indicio de criminalidad”.

Casado ha comparecido ante los medios tras la información de que la juez que investiga su máster en la Universidad Rey Juan Carlos ha elevado la causa al Supremo.

El dirigente ‘popular’ ha asegurado además que en ningún caso se ha planteado dimitir. “Me he sometido a un proceso interno en el que en todo el momento esto se ha tratado de poner de relieve, pero mis compañeros han estimado lo que yo ya dije, que no me presentaría a unas elecciones internas si hubiera hecho algo que no me corresponde”.

Casado ha denunciado “si es normal que diez años después una persona tenga que estar contestando por una titulación que no es habilitante ni finalista y en la cual, por mí parte, no se cometió ninguna irregularidad y por lo que se va conociendo, tampoco por el tribunal de convalidaciones”.

El dirigente ‘popular’ se ha remitido, además, al informe de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), remitido a la juez, en el que indica que el máster se regulaba por un Real Decreto en el que no era necesario presentar un Trabajo de Fin de Máster (TFM).

Diferencia de trato con otros dirigentes

Casado ha denunciado una diferencia de trato con respecto a otros rivales políticos, como la ministra de Sanidad, Carmen Montón, que tiene un máster en la misma Universidad.

“Parece que la ministra de Sanidad tiene un máster en el mismo instituto del que se está hablando, por no hablar de la beca académica a un miembro de Podemos”, ha recordado. “Lo que se me ha hecho a mí no se le ha hecho a nadie en este país”, ha añadido.

Casado ha pedido “una reflexión sobre si es normal que el Supremo tenga que acoger una causa por unos hechos que, si se hubieran cometido, ya habrían prescrito”.

“Hay una frase de un expresidente francés que dice que la ética de la República, en el caso de Francia, es la ley. La ética no la marcan ni los periodistas ni los políticos. En un Estado de Derecho, quien tiene que dilucidar si alguien es culpable, es un juez. Los ciudadanos no tenemos por qué demostrar nuestra inocencia”, ha aseverado.

Además, ha recordado que, desde que se empezó a cuestionar la titulación, ha dado “reiteradas explicaciones”.

“He presentado una documentación que ni la propia universidad era capaz de entregar. He sido absolutamente transparente, pero eso no quiere decir que tenga que dar por buenas explicaciones que creo que son francamente injustas”, ha lamentado.

Preguntado por si estaría dispuesto a entregar su ordenador a la Justicia para que investigue los trabajos que correspondan, Casado ha respondido que va a “colaborar en todo lo que se me pida, como he hecho hasta ahora”.

Casado ha destacado su respeto a las actuaciones judiciales aunque, sobre la decisión de la juez, ha considerado que “no se puede tratar de regalo a algo que no se tiene”. “Yo no tengo ningún título para colgar en ninguna pared”, ha dicho.