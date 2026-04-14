Parece fideuá, pero es uno de los mejores platos de cuchara de España y solo lo hacen en la región de Murcia

En Murcia son expertos en los platos de cuchara, pero su gastronomía esconde un secreto para la mayoría de los españoles. La aletría con costillejas. A simple vista parece una fideuá más caldosa de lo habitual, pero realmente es uno de los platos más raros y sabrosos que puedes probar.

La aletría es un plato típico de la Región de Murcia que no parece lo que realmente es. De hecho, da la sensación de ser un plato relativamente ligero, pero es un guiso de lo más contundente.

La clave está en una receta tradicional que ha ido transmitiéndose de generación en generación desde la Edad Media, para forjar un carácter popular inigualable.

El plato de Murcia que parece fideuá pero es un guiso súper contundente

La fideuá es una receta excelente pero, aunque lo parezca, la aletría tiene muy poco que ver con ella. Da igual que el ingrediente principal también sean fideos: el sabor es distinto.

Y es que hablamos de un guiso caldoso elaborado con fideos gruesos (más largos y consistentes que los habituales) junto a carne, normalmente costillejas de cerdo, y verduras de temporada.

El resultado es un plato de cuchara, reconfortante y muy completo, que nada tiene que ver con la textura seca de la fideuá. De hecho, su esencia está mucho más cerca de los guisos tradicionales que de los arroces.

Además, en el dialecto murciano, aletría no es otra cosa que el nombre que se da a este tipo de fideo grueso, lo que refuerza su identidad propia dentro de la gastronomía regional.

El origen medieval del guiso más tradicional de Murcia: la aletría

Uno de los aspectos más interesantes de la aletría es su origen. Como ocurre con muchos platos del sur de España, su historia está estrechamente ligada a la influencia de Al-Ándalus.

El término procede del árabe itriyya, que hacía referencia a una pasta elaborada en tiras finas, introducida en la península durante la Edad Media.

Hay que tener en cuenta que, durante siglos, la cultura árabe dejó su huella en la agricultura, los ingredientes y las técnicas culinarias del sureste español. La aletría es un claro ejemplo de esa fusión, que ha sobrevivido hasta nuestros.

De hecho, es uno de esos platos humildes nacidos en entornos rurales, donde se aprovechaban ingredientes básicos como verduras, carne y cereales para crear comidas nutritivas y económicas.

Por qué la aletría con costillejas es uno de los manjares favoritos de los murcianos

Más allá de su historia, la aletría ha conquistado a los murcianos por su sabor. La clave es la combinación de sofrito, especias como el pimentón o el comino, y la cocción lenta. Todo ello logra que los ingredientes se integren a la perfección.

Pero si hay algo que explica su éxito es su vínculo con la cocina familiar. Es un plato que ha pasado de generación en generación, especialmente en la huerta murciana, donde sigue siendo habitual en reuniones y fiestas.

A esto se suma su versatilidad Aunque la versión más popular es con costillejas, también existen variantes con conejo, pollo o incluso bacalao, adaptándose a los productos disponibles en cada hogar.