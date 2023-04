Martín Berasategui abre taberna en Madrid

Madrid es un auténtico volcán gastronómico. Se suceden las aperturas y reinvenciones de cocineros de la ciudad y forasteros. El ideólogo de la guía Macarfi Alfonso Hurtado de Amézaga dice que estamos ante la Miami de Europa. Y en esta fiesta, el pasado viernes se ha presentado en la sociedad capitalina la taberna del vasco llamada Madrí Madre. Una especie de casticismo gatuno con hechuras de la parte vieja de San Sebastian. En un esquinazo tremendo con una barra eterna, se pueden disfrutar de muchísimos platillos desenfadados, con una decoración animosa y una retahíla de oferta para cuadrillas, romanticismo de aperitivo o cena, y en definitiva el lío de Madrid.

A la vera de la Plaza de España, en la calle Ferraz, esta taberna tiene todo lo que tiene que tener incluida la figura del embajador de Martín en esta casa. Se trata de Iñaki Rodaballo que solo su propio apellido nos indica el amor del producto. Como dice el pluriestrellado cocinero donostiarra, «Estamos entusiasmados de traer hasta Madrid esta propuesta con poso vasco, inspirada en las tabernas de la capital y con platos de mi recetario y del de Iñaki Rodaballo. Queremos que todo el mundo pueda disfrutar de esta carta divertida, ideal para compartir y muy democrática, en un local espacioso y junto a plaza de España, el lugar más increíble ahora mismo de la ciudad. Tenemos los mejores proveedores y un equipo con pasión y todas las ganas de disfrutar. Y tener conmigo a Iñaki es garantía de que todo va a salir a pedir de boca».

El precio no superará los 30 euros. El hecho de que sea una propuesta tan democrática no impide la calidad de las gildas, la ensaladilla con bogavante o una burrata de leche de vaca con tartar de tomate, o la muy personal de Iñaki ensalada de pimientos asados, y ventrescas de atún y huevo duro. No se concibe una barra que no tenga unas buenas anchoas, en este caso con un buen pan con tomate y piquillos confitados, o las bravas reinterpretadas donde unas láminas vegetales cubren un núcleo de pure de patatas.

Por supuesto, en este tabernáculo hay una tortilla de patatas como Dios manda, con o sin cebolla según los melindres, o un tándem de croquetas, ora de jamón ibéricos, ora de ricota con espinacas, son para anotar. Y como estamos en el foro, también bocadillos de calamares o huevos fritos con guiso de hongos.

En esta taberna se usurpa el dicho cordobés, según el cual esta es una ciudad bravía de más de 300 tabernas y una sola librería. Así aquí se lee con buenos embutidos, un steak tartar de bandera, merluza en salsa verde, pescados al horno, y como colofón una repostería que corona una torrija fetiche de Berasagui.

Vamos, que ir a Madrí Madre (Ferraz, 8) es una excusa para pasárselo bomba, beber buenos vinos, y pedir hospedaje en esa barra de nivelazo.