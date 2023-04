Lo que hemos aprendido (y comido) en Salón Gourmets

Con el protector gástrico en la mano, ahíto de felicidad, buenos alimentos y recuerdos simpáticos, hago memoria para ustedes de la 36 a edición de Salón Gourmets, que se celebró en Ifema Madrid del 17 al 20 de abril. La familia López Canís, a la cabeza de Grupo Gourmets, se ha marcado una feria de la que pueden sentirse muy, muy orgullosos. Han llenado con más de 2.000 expositores los cinco pabellones que han ocupado este año (dos más que en anteriores ediciones) y que han presentado 55.000 productos; más de 1.500 de ellos han sido absolutas novedades. Y en cuanto a visitantes, también cifra brutal: preveían más de 100.000 visitantes y

han llegado a los 116.257; esto es, para que se hagan una idea, como si metieran a todos los habitantes de Alcobendas en la feria. Ahí es nada.

Además de recorrer los stands de los asistentes, tarea tan divertida como ardua, una de las cosas que más nos gusta a los que acudimos a estas citas son las actividades que allí se suceden. Este año ha habido más de 1.200 entre catas, showcookings y, por supuesto, concursos. Hay algunos muy mediáticos y geniales. Por ejemplo, el de pizzas, bendecido por Estrella Galicia y que ha reconocido, en ocho categorías, a avezados pizzaiolos en categorías tan apetitosas como la de pizza pala, taglio o la pizza acrobática. No ha faltado, claro, Jesús Marquina, más conocido como Marquinetti, un señor de Tomelloso que ha sido cinco veces campeón del mundo de pizzas, y que me recuerda mucho, físicamente, a Revilla.

También es el paraíso quesero; ha habido un espacio enorme preparado para poder catar los más ricos y ha acogido, además, GourmetQuesos, un certamen de creciente importancia con 20 premios y uno que es el mejor de España, y que ha recaído en los deliciosos Cremositos del Zújar. También se ha celebrado el 28º Campeonato de España de Sumilleres Tierra de Sabor,

que ha ganado uno de los sumilleres de Relais & Châteaux Coque, Alejandro Rodríguez.

También siempre es muy mediático el Campeonato de España de Hamburguesas Gourmets, una competición que este año ha ganado la cocinera Mariana Hernández Medina, de El Baif Street Food en Santa Cruz de La Palma (Tenerife), con Benahoarita, un bocado tremendo.

Una de las cosas que más entusiasman de esta feria tan exclusiva son los productos novedosos.

Muchos de ellos son de lo más sorprendentes. Varios han llamado mi atención, como la ginebra destilada con algas de GinMachine, las infusiones en cubitos especialmente pensadas para infusionar con cócteles de Té Tonic y Diego Cabrera o los “yogures” de Wovo, un cremoso fermentado elaborado con clara de huevo, sin lactosa, gluten, grasa ni azúcar añadido que está muy bueno. El de maracuyá se ha alzado con el primer premio de innovación de los galardones Salón Gourmets.

También tienen bebidas elaboradas con los mismos ingredientes en tres sabores. Probamos la natural y la de chocolate, muy buena, que entusiasmará a los más pequeños de la casa. Es un producto muy rico nutricionalmente que nada tiene que ver con las mal llamadas leches vegetales, que tienen poco de fruto seco o legumbres y mucho de agua. Y en ocasiones, demasiados azúcares añadidos.

Pero hay más cosas: bombones de praliné con polen y miel, un brandy envejecido con música y vibraciones al atardecer, champagnes en botellas de oro o paladio, esferificaciones de embutidos, chorizos con quinoa y “no quesos” azules a base de anarcardos o unas aceitunas de mojito de Agrosevilla.

También es un lugar en el que se ha podido analizar tendencias y aspectos relevantes de la gastronomía, con charlas participativas, donde prima el contenido y el análisis por encima del ego (ejem, ejem). Queda claro que la sostenibilidad va a seguir muy fuerte en el top of mind no ya solo de los hosteleros, sino de los principales responsables de las empresas de bebidas y alimentos de alta calidad. Que no nos podemos cargar el planeta, caballeros.

Y por supuesto, prosigue el protagonismo del producto y de todos aquellos que lo hacen posible: los agricultores, los ganaderos, los artesanos y las pequeñas (o grandes) empresas que generan empleo, bienestar y cosas deliciosas para animar nuestro paso por este erial que es la vida. Pero qué erial más rico si llevamos el zurrón bien preparado…