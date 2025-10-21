Ginos celebra el Día Mundial de la Pasta reinventando sus clásicos más icónicos por su 40 Aniversario

¿Y si la pasta más tradicional tuviera algo nuevo que decir? Ginos celebra su cumpleaños número 40 con todos los amantes de la pasta en su día más especial, el Día Mundial de la Pasta. Y qué mejor manera de hacerlo que reinventando sus clásicos más icónicos con nuevas versiones que apuestan por la calidad, la innovación y los ingredientes más premium.

Reinventar lo clásico: nuevos Rigatoni di Carrillera al Forno y Girasoli di Langosta alla Pirata

Inspirándose en dos de sus recetas más emblemáticas, el Rigatoni al Forno y el Fettuccine Pirata, Ginos presenta una evolución que reinterpreta el sabor tradicional italiano con un toque más contemporáneo y sofisticado.

El Rigatoni di Carrillera al Forno transforma la esencia del clásico horno italiano con un relleno de carrillera de cerdo melosa, una cremosa bechamel y una intensa salsa de boletus trufada, gratinada con Parmigiano Reggiano DOP. Una propuesta elegante pensada para quienes buscan el sabor de siempre con un nivel más de calidad y matices.

Por su parte, los Girasoli di Langosta alla Pirata reinterpretan el espíritu marinero del Fettuccine Pirata con una pasta rellena de langosta y gambas, acompañada de una salsa pirata elaborada con tomate, pimientos lágrima dolce rosso y crujiente de pan carasau. Un plato que combina el sabor del mar con el carácter de la cocina italiana, ideal para cualquier celebración y esos encuentros especiales propios de la nueva temporada.

Nuevas pastas con sello propio y un Menú Degustación especial Parmigiano Reggiano DOP

Junto a estas dos grandes reinvenciones, la marca de restauración italiana amplía su propuesta con opciones pensadas para todos los gustos. Desde las Orecchiette al Parmigiano Reggiano DOP, que pone en valor la sencillez y autenticidad de los ingredientes italianos, hasta el nuevo Cannellone Ripieno, que combina tradición y sabor en un formato clásico que nunca pasa de moda.

Y para los que no quieren renunciar al queso más icónico de Italia, Ginos presenta un Menú Degustación Parmigiano Reggiano. Todo un recorrido gastronómico en el que este queso se convierte en el hilo conductor de la degustación aportando a cada plato carácter, autenticidad y ese sabor profundo que solo el Parmigiano Reggiano puede ofrecer.

Día Mundial de la Pasta: la celebración de todo amante de este querido plato

Cada 25 de octubre, el mundo celebra el Día Mundial de la Pasta, una fecha creada en 1998 por la Organización Internacional de la Pasta (IPO) y la Asociación Italiana de Productores de Pasta con el propósito de rendir homenaje a uno de los alimentos más universales y versátiles del planeta. Un símbolo de hospitalidad, de unión en torno a la mesa y de la capacidad de la cocina por traspasar culturas.

Desde los tradicionales spaghetti y lasañas hasta las variedades más creativas, la pasta representa el equilibrio perfecto entre historia, sabor y emoción. Por ello, con esta renovación de carta, Ginos conmemora esta fecha y su propio 40 Aniversario invitando a los amantes de la pasta a redescubrir sus platos favoritos desde una visión más gourmet y más fiel que nunca a la cocina italiana.

