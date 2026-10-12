Los cocineros españoles están 100% de acuerdo: «Para hacer buñuelos de viento este otoño en casa, el mejor truco es dejar reposar la masa 2 horas»

Los buñuelos de viento son uno de los dulces más esperados del otoño en España. Muchas familias los preparan en casa con ingredientes tan sencillos como harina, huevos, mantequilla y limón, y los sirven calientes, rebozados en azúcar y canela.

Su nombre lo dice todo: al freírse, la masa se hincha y queda hueca por dentro. Para conseguirlo, la mayoría de las recetas tradicionales coinciden en un paso que muchos se saltan con las prisas, dejar reposar la masa unas dos horas antes de llevarla al aceite.

Por qué conviene dejar reposar la masa de los buñuelos de viento

La masa de los buñuelos de viento es una pasta escaldada, la misma base de los profiteroles o los relámpagos de chocolate. No lleva levadura, el buñuelo crece porque el agua de la masa se convierte en vapor al entrar en el aceite caliente y lo infla desde dentro.

Durante el escaldado y el batido con los huevos, el gluten de la harina se tensa. El reposo lo relaja, y la masa pierde elasticidad y se expande con más facilidad en la fritura. Al mismo tiempo, la harina termina de absorber la humedad del huevo, la masa gana cuerpo y resulta más fácil formar las porciones con dos cucharas o con una manga pastelera sin que se desparramen.

El descanso también asienta los aromas. La ralladura de limón, el anís o la canela tienen tiempo de impregnar toda la masa, y el buñuelo sale más perfumado. Las recetas tradicionales hablan de una a dos horas, con la masa tapada con film para que no forme costra.

Cómo hacer buñuelos de viento caseros paso a paso

Esta receta da para unos 30 buñuelos pequeños, quien los prefiera más tiernos puede sustituir la mitad del agua por leche entera. El anís es opcional, pero aporta el sabor de los buñuelos de toda la vida.

Ingredientes para los buñuelos de viento

150 gramos de harina de trigo.

250 mililitros de agua.

50 gramos de mantequilla sin sal.

4 huevos medianos.

1 cucharada de azúcar.

1 pizca de sal.

La ralladura de medio limón.

1 chorrito de anís (opcional).

Aceite de girasol o de oliva suave para freír.

Azúcar y canela en polvo para rebozar.

Proceso para preparar los buñuelos de viento en casa