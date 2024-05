El auge de los kebabs: de plato humilde a favorito del público ‘foodie’

El kebab, un plato humilde originario de Oriente, ha conquistado el paladar del público ‘foodie’. Lo que antes era considerado comida rápida de baja categoría ha evolucionado, encontrando su lugar en el panorama gastronómico de ciudades como Madrid.

Con locales innovadores y propuestas de alta calidad, este bocado callejero ha demostrado que puede rivalizar con las opciones más sofisticadas, atrayendo a una creciente legión de seguidores.

Kebab: el street food de moda

Alta gastronomía, chefs de renombre que se convierten en estrellas, platos de pitiminí, elaboraciones imposibles que mezclan lo físico y lo químico…Todo esto está genial, y un humilde servidor es un fiel seguidor de toda esta oleada de cocina de alto nivel, pero hay momentos para todo.

Ponernos unos vaqueros, calzarse unas zapatillas y dejarnos llevar por ese street food con el que se nos hace la boca agua en cualquier momento del día es un planazo.

Tras el auge de las pizzas, los tacos y las hamburguesas, llega el kebab. Sí, es cierto, esta popular receta jugaba con desventaja; los prejuicios que tenemos de Oriente son muchos, y más de su cocina, por más que vayamos de modernos, abiertos y cosmopolitas.

Pero lo que está rico no tiene discusión y prueba de ello es que los adeptos al kebab subimos como la espuma.

Kebah! en Madrid

Resulta complicado encontrar un local de kebab que cuente con todos los ‘estándares occidentales’ de la restauración, pero ya hace tiempo que Madrid, como agitadora del panorama gastronómico nacional e internacional, pionera y embajadora del mundo, es una suertuda.

Uno de esos locales ricos, imperdibles y de parada obligatoria para todo foodie es Kebah!, con dos sedes en Madrid: un local en la calle Clara del Rey, 81, y un puesto en el mercado gourmet de San Leopoldo.

Detrás de la marca, hay dos años de trabajo, investigación y desarrollo de un equipo de profesionales con una dilatada trayectoria en hostelería. Entre ellos, Manuel Robledo, fundador y presidente de los grupos de restauración más importantes de España (Zena y Comess Group), y Rafa Vega, creador de

Piu di Prima y socio fundador de Premiata Forneria Ballarò. Kebah! nace para modernizar, occidentalizar y mejorar la calidad y la imagen de una comida apetecible, nutritiva y más saludable que otras propuestas fast food.

Para ello, cuenta con una selecta red de proveedores que aseguran la máxima calidad, frescura y trazabilidad de las carnes, verduras y panes con los que se elaboran a diario y con mimo artesano los menús.

La marca, con una propuesta honesta y de calidad, destaca por el esmero y la transparencia en los procesos, el rigor sanitario, la selección de la materia prima, la innovación—el packaging y los uniformes del personal son ecosostenibles– y en la selección y formación continua de un equipo joven, multicultural y comprometido con la satisfacción del cliente. Para quitarse el sombrero.

La Oferta de Kebah!

La oferta de Kebah!, diseñada bajo la supervisión del chef Gonzalo Vernacci, engloba tanto las recetas tradicionales de este plato de origen turco como innovadoras propuestas de propio cuño adaptadas a las tendencias actuales y que conquistan a propios y extraños.

Cuentan con los clásicos kebab y durum de ternera, de pollo deshuesado y mixto —con lechuga, tomate, cebolla morada, salsa roja y salsa de yogur—, pero también tienen una versión vegana de falafel.

A ellos se suman el genuino durum ‘mestizo’, con pollo, guacamole, pico de gallo, jalapeños, cebolla caramelizada y salsa picante; el kebab con bacon crujiente, mayonesa de bacon, queso cheddar y cebolla crujiente; y una ‘keburger’, con la carne de ternera o pollo marinada, asada lentamente y cortada a cuchillo del durum o kebab, pero servida en pan brioche— la hay ‘clásica’ y ‘cheese bacon’—. Sencillamente increíbles.

La propuesta se completa con entrantes, guarniciones y postres, entre los que destacan los tequeños de chocolate y el durum de Nutella y nata.

Los madrileños les han respaldado desde los inicios, tanto es así que esperan abrir un tercer establecimiento en los próximos meses dentro de su estrategia de expansión por todo el territorio nacional.

Otras Propuestas de Kebab en Madrid

Como kebab lover, Jekes es otra de esas propuestas que no hay que dejar atrás. En línea con la nueva tendencia, como ellos mismos afirman, su compromiso es dignificar los kebabs.

Ignacio Jarava lidera ese grupo de amigos que soñaba con darle una vuelta de tuerca a este bocado y lo han conseguido con creces. Han logrado ofertar a los madrileños su propia versión y hacerse un hueco en el complicado mundo de la restauración, prueba de ellos sus numerosos locales, que amplían sin parar.

Otro de esos exitosos espacios es Momo’s, cuya máxima particularidad es que cocinan sus alimentos al carbón.

El comensal puede ver lo que come echándole un ojo a su robata, donde cocinan los trozos de carne y pollo antes de ser laminados, y no al revés. Ese pan de pita enrollado es una estupenda manera de probar sorprendentes sabores, ya que no solo rinde culto a la tradición culinaria turca, sino que miran al mundo.

Para finalizar la ruta kebakera, De Pita Madre, otro de esos lugares rompedores y que quieren elevar a lo gourmet esta receta. En pleno barrio de Chueca, parte de un concepto único de restauración, con auténtico shawarma de Tel Aviv como protagonista; street food genuino con carne de calidad, ensaladas especiales, variedad de toppings y, sobre todo, hecho con cariño.