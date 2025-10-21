Pilar R. Losantos: «La protección del medio ambiente tiene que ser una oportunidad, no un obstáculo»

La presidenta de OKDIARIO, Pilar R. Losantos, inauguró este martes la IV Jornada OKGREEN en el Bless Hotel Madrid reivindicando un modelo de sostenibilidad equilibrado que integre las dimensiones ambiental, económica y social, frente al «fanatismo climático» que, a su juicio, empobrece a la sociedad.

Losantos comenzó su intervención con una reflexión personal, recordando que OKGREEN fue «el primer evento en el que entré cuando entré como presidenta de OKDIARIO», lo que convierte cada edición en «una especie de celebración de mi cumpleaños en el periódico».

La presidenta de OKDIARIO realizó un balance de la evolución del concepto de sostenibilidad desde que comenzaron estas jornadas hace tres años. «Cuando empezamos, la sostenibilidad significaba una cosa para las empresas. Estábamos en un momento en el que estaba muy de moda, en el que parecía que era el único elemento en el que se quería invertir», recordó Losantos, quien criticó el «greenwashing» de aquella época en la que «todo lo que sonara verde o sostenible parecía que era lo único que se podía hacer dentro de las empresas».

Sin embargo, la presidenta celebró que «esa situación ha cambiado y ha evolucionado» y que «lo que antes era indiscutible y lo que antes era un único objetivo verde y un único objetivo de sostenibilidad ambiental, afortunadamente ha evolucionado hacia algo más».

Losantos defendió la línea editorial que OKDIARIO ha mantenido desde sus inicios: «La sostenibilidad, como siempre hemos defendido en OKDIARIO, pero no siempre se ha defendido socialmente, no solo tiene que ser ambiental, sino también tiene que ser económica y social».

«Por supuesto hay que proteger el medio ambiente, pero esa protección del medio ambiente tiene que ser una oportunidad para el desarrollo tecnológico y humano y no un obstáculo», subrayó la presidenta, quien advirtió contra las consecuencias de un enfoque exclusivamente medioambiental.

«No tiene ningún sentido que estemos constantemente legislando para proteger el planeta si eso conlleva que haya mucha sociedad que se quede atrás en esa transformación del planeta y que se empobrezcan sociedades y que muchas empresas quiebren porque no sean capaces de adaptarse tecnológicamente», alertó Losantos.

La presidenta de OKDIARIO avanzó que la jornada mostraría «la diferencia que hay entre el fanatismo climático, el negacionismo y el punto intermedio en el que esta sostenibilidad y esta lucha por la protección del medio ambiente se puede convertir en una oportunidad no solamente para los ciudadanos sino también para las empresas, para los políticos, para los poderes públicos y para las ciudades».