El turismo aporta el 15% del PIB español, lo que se traduce en 180.000 millones de euros, así como un 15% del empleo. Inmaculada Benito Hernández, directora del Departamento de Turismo, Cultura y Deporte de la CEOE, ha manifestado, durante las III Jornadas de OKTURISMO, el gran evento anual de turismo de OKDIARIO, celebrado esta mañana en el hotel Princesa Plaza Madrid: «Reiteradamente ponemos en valor esta industria porque pensamos que no tiene la consideración que necesita». Benito ha destacado el empuje a la creación de empleo que da el turismo: «Por cada 100 empleos que se generan alrededor de esta industria, se crean unos 70 empleos indirectos inducidos».

Esta directiva ha reivindicado este sector como pieza clave en la economía española. Benito ha insistido en separar los siguientes conceptos: estacionalidad, temporalidad y precariedad. En su opinión, que el turismo sea un sector en el que haya mucha estacionalidad no implica que tenga que ser precario, aunque sí reconoce que sería bueno disminuir la estacionalidad: «Un empleo con periodos de actividad discontinua no es un empleo precario». Asimismo, también ha rechazado que el turismo sea un sector con bajo valor añadido, pero sí ha admitido que existe un desigual reparto de la riqueza generada en este sector. «En CEOE defendemos que el turismo es una red de cadenas de valor. No una única cadena de valor», ha añadido.

Unificar normativas

Benito ha criticado las dificultades que encuentran algunas empresas ligadas a este sector. Por ejemplo, para montar un ascensor, hay una normativa en cada comunidad autónoma: «Un ascensor no se regula igual en Madrid que en Andalucía, aunque sea un mismo ascensor que venga del mismo fabricante». La CEOE apela a una mayor unidad de mercado para paliar estas desigualdades. En paralelo, Benito también apela a corregir los «problemas estructurales» del turismo: «Ahora que nos aproximamos a un nuevo récord de turistas, volvemos a escuchar hablar de ‘gentrificación’ y de ‘masificación».

A las puertas de la recuperación

Todos los datos apuntan a que este año va llegar la recuperación de los niveles prepandemia en el turismo: por ejemplo, las pernoctaciones en hoteles españoles se incrementaron un 20,9% en los cuatro primeros meses del año superando las registradas en el mismo periodo en el año 2019. Británicos y alemanes acaparan la mayoría de noches en hoteles en España, en unos establecimientos que han aumentado su facturación media un 8,8% hasta rozar los 105 euros en abril, según datos hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante el mes de abril las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles superaron los 28 millones, lo que supone un aumento del 11,5% respecto al mismo mes de 2022, cuando hubo 25,1 millones. Además, son mayores que las del mismo mes de 2019. Las pernoctaciones de los viajeros residentes en España superaron los 10,7 millones, lo que representa un 38,4% del total. Por su parte, las de los no residentes se situaron por encima de los 17,3 millones.